Elvir Koljic și Diogo Mendes nu vor mai continua la Rapid în sezonul viitor, după ce acordurile lor cu formația bucureșteană au expirat. Conducerea clubului din Giulești a confirmat despărțirea de cei doi fotbaliști prin intermediul rețelelor sociale.

În cazul atacantului bosniac Elvir Koljic, Rapid a evidențiat contribuția avută în perioada petrecută în Giulești, acesta bifând 45 de apariții și marcând de șapte ori pentru formația bucureșteană.

„La final de contract, îi mulțumim atacantului Elvir Koljic care a îmbrăcat tricoul clubului nostru de 45 de ori și a marcat 7 goluri pentru Rapid. Profesionalismul și dedicarea ta au făcut parte din drumul nostru. Mult succes în continuare, Elvir”, se arată pe pagina de Facebook a clubului.

Transferat cu așteptări mari în Giulești, Diogo Mendes a fost nevoit să stea departe de gazon după o accidentare gravă suferită la începutul aventurii sale la Rapid, ultima sa apariție datând din august 2024.

„Final de contract pentru Diogo Mendes! Perioada petrecută de mijlocaș la clubul nostru a fost una puternic marcată de accidentări, care i-au limitat prezența pe teren. Mult succes în următoarele provocări!”, a mai transmis Rapid.

După despărțirile de Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, Rapid continuă procesul de restructurare și analizează variante pentru întărirea echipei înaintea noului sezon. Una dintre țintele importante ale giuleștenilor este Rareș Ilie, fotbalist crescut de club și unul dintre jucătorii apreciați de noul antrenor, Daniel Pancu.

Conducerea Rapidului poartă discuții pentru readucerea mijlocașului în Giulești, însă o eventuală mutare depinde și de planurile pe care actualul său club le are în privința sa.

Pe lângă schimbările din lot, conducerea Rapidului a făcut schimbări și la nivelul staffului tehnic, anunțând despărțirea de antrenorul de portari Dumitru Hotoboc și de preparatorul fizic Roberto Berruero.

„Clubul le mulțumește ambilor pentru munca depusă, pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă pe întreaga durată a activității desfășurate ca parte a staff-ului sportiv. Le urăm mult succes în parcursul profesional viitor!”, a anunțat conducerea.