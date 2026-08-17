Zborurile medicale pe timp de noapte către spitalul Hautepierre din Strasbourg sunt suspendate de aproximativ trei săptămâni, după ce drone folosite pentru livrări ilegale către deținuții unei închisori din apropiere au devenit un pericol pentru elicopterele de intervenție. Autoritățile franceze au confirmat luni măsura, care vizează aeronavele Serviciului de Securitate Civilă și ale Serviciului de Urgență Medicală (SAMU), în timp ce o anchetă este în desfășurare, relatează AFP.

Situația este provocată de dronele care survolează zona pentru a transporta ilegal diferite produse către persoanele aflate în penitenciarul Strasbourg-Elsau.

Prefectura departamentului Bas-Rhin a anunțat că „Dronele care efectuează livrări ilegale către deţinuţii din închisoarea din Strasbourg-Elsau” împiedică aterizarea pe timp de noapte a elicopterelor care transportă persoane bolnave sau rănite.

„Zborurile nocturne sunt suspendate de aproximativ trei săptămâni” către spitalul Hautepierre, a anunțat Prefectura, confirmând informațiile apărute inițial în publicația „Les Dernières Nouvelles d’Alsace”.

Restricția se aplică elicopterelor Serviciului de Securitate Civilă și celor ale Serviciului de Urgență Medicală. Autoritățile urmăresc în același timp fenomenul dronelor care survolează ilegal zona penitenciarului.

Prefectura a anunțat că această problemă „face obiectul unei atenţii deosebite din partea forţelor de securitate internă, în colaborare cu penitenciarul din Strasbourg”.

Procurorul Republicii din Strasbourg, Clarisse Taron, a anunțat că a fost deschisă o anchetă privind zborurile dronelor în zonă. Autoritățile au mai atras atenția că astfel de incidente nu sunt limitate la Strasbourg.

„În departamentul Bas-Rhin sau în alte părţi ale Franţei, persoane care pilotau drone deasupra centrelor penitenciare au fost recent reţinute”, a menţionat Prefectura.

Cei care pilotează ilegal astfel de drone riscă o pedeapsă de până la un an de închisoare și o amendă de 75.000 de euro.

Suspendarea aterizărilor nocturne la Hautepierre nu înseamnă că intervențiile medicale de urgență au fost oprite. Agenția Regională de Sănătate (ARS) Grand Est a anunțat că această situație „nu înseamnă o întrerupere a gestionării urgenţelor”.

„Reţelele de îngrijiri medicale rămân operaţionale, iar situaţiile sunt evaluate individual pentru a alege, pentru fiecare pacient, soluţia cea mai sigură şi cea mai adecvată”, a declarat instituţia pentru AFP.

În unele situații, pacienții sunt transportați cu elicopterul către o altă zonă în care aeronava poate ateriza în siguranță. Transportul aerian poate fi apoi „completată, dacă este necesar, cu un transfer terestru medicalizat” până la spitalul din Strasbourg, explică ARS.

O parte importantă dintre intervențiile realizate cu Dragon 67, elicopterul medical al Securității Civile, este afectată de restricție.

„Între 15 şi 20% din misiunile sale sunt efectuate pe timp de noapte”, iar patru din cinci zboruri au drept destinație spitalul Hautepierre.

Celelalte intervenții sunt direcționate către Noul Spital Civil din Strasbourg, unde elicopterele medicale pot ateriza în continuare.