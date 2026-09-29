Șoferiță reținută după un accident în Timiș. Avea 1,37 mg/l alcool

O femeie de 29 de ani din județul Timiș a fost depistată cu 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a încercat să depășească un autoturism și l-a acroșat. Accidentul s-a produs luni, 28 septembrie 2026, pe DN6, în județul Timiș, iar mașina lovită a fost proiectată în afara carosabilului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, la kilometrul 599 al DN6. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite. Valoarea indicată de aparatul alcooltest a fost de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier pe DN6 au oprit pentru verificări autoturismul condus de femeia în vârstă de 29 de ani.

Conform informațiilor transmise de IPJ Timiș, înainte de oprirea pentru control, șoferița ar fi încercat să depășească un alt autoturism.

În timpul manevrei, aceasta a acroșat mașina pe care încerca să o depășească. În urma impactului, autoturismul respectiv a fost proiectat în afara șoselei.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime. Polițiștii au consemnat doar pagube materiale.

După accident, femeia a fost testată cu aparatul alcooltest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma testării acesteia cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Timiș.

Valoarea este exprimată în alcool pur în aerul expirat și nu trebuie confundată cu alcoolemia exprimată în sânge. Stabilirea alcoolemiei în sânge se face prin recoltarea de probe biologice, în condițiile prevăzute de procedurile legale.

În urma rezultatului testării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Femeia de 29 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale.

DN6 este una dintre principalele artere rutiere care traversează județul Timiș și face legătura între zona de vest a țării și alte regiuni ale României.

În acest caz, intervenția polițiștilor a avut loc la kilometrul 599, în cursul serii de 28 septembrie. Deși impactul a dus la proiectarea unuia dintre autoturisme în afara carosabilului, nu au fost raportate victime.

Cazul este cercetat de polițiștii din Timiș, iar femeia urmează să fie supusă procedurilor judiciare prevăzute de lege.