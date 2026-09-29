Iubitul femeii de 28 de ani găsite moarte într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea, s-a predat marți autorităților din Elveția, după ce pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este principalul suspect în dosarul de omor deschis după descoperirea trupului tinerei în zona barajului Ionești.

Potrivit informațiilor, suspectul s-a prezentat la autoritățile din cantonul St. Gallen și a recunoscut faptele comise.

El fusese dat în urmărire după ce anchetatorii au stabilit că părăsise România înainte ca trupul victimei să fie descoperit.

Cazul femeii gasite într-o valiză a fost descoperit pe 22 septembrie 2026, când o persoană aflată la pescuit în zona barajului Ionești a observat un bagaj care plutea pe râul Olt și a sunat la 112.

În interiorul valizei a fost găsit trupul unei femei de 28 de ani, Valentina Tănăsie, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în județul Vâlcea, în casa iubitului ei, Vlad Bălțățeanu. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au deschis un dosar penal pentru omor.

Ancheta medico-legală a arătat că femeia a avut parte de o moarte violentă. Potrivit datelor comunicate de anchetatori, decesul s-ar fi produs în 21 septembrie, cu o zi înainte de descoperirea trupului.

Necropsia a indicat leziuni traumatice multiple, inclusiv leziuni la nivelul capului și coaste rupte. Procurorii au stabilit că moartea a fost provocată de un șoc traumatic și hemoragic.

Unul dintre elementele importante ale anchetei îl reprezintă rezultatele percheziției efectuate la locuința în care femeia ar fi locuit împreună cu iubitul ei.

Pe salteaua folosită de cei doi au fost identificate mai multe pete de culoare brun-roșiatică, despre care anchetatorii au precizat că par a fi urme de sânge. Probele au fost recoltate în condiții sterile și urmează să fie analizate pentru stabilirea naturii și provenienței lor.

Prin urmare, la acest moment nu există o confirmare oficială că toate petele respective sunt sânge și nici că acestea provin de la victimă. Stabilirea acestor aspecte depinde de rezultatele analizelor criminalistice și biologice.

În 23 septembrie, Tribunalul Vâlcea a emis pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii îl inculpaseră pentru infracțiunea de omor, iar autoritățile au început demersurile pentru localizarea lui.

Anchetatorii aveau informații că suspectul părăsise România înainte de descoperirea cadavrului. Ulterior, acesta a fost căutat internațional, iar autoritățile au stabilit că se află în Elveția.

Predarea sa către autoritățile elvețiene reprezintă un nou pas în anchetă. Urmează ca procedurile judiciare dintre România și Elveția să stabilească modul în care acesta va fi adus în fața autorităților române, în baza mandatului emis de instanță.

Procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care a murit femeia și pentru strângerea probelor care să clarifice responsabilitatea penală.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Mandatul de arestare și calitatea de inculpat reprezintă măsuri și etape ale procedurii penale și nu echivalează cu o condamnare.