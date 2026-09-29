Actorul american Dennis Haskins, cunoscut în special pentru rolul directorului Richard „Mr. Belding” din serialul „Saved by the Bell”, a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit Variety. Decesul său a fost confirmat luni, 28 septembrie, de agentul său de lungă durată, Jay Schachter, pentru revista Variety. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Haskins a devenit cunoscut publicului internațional prin interpretarea directorului liceului Bayside, personaj pe care l-a jucat în serialul original „Saved by the Bell”, difuzat de NBC între 1989 și 1993, dar și în mai multe producții derivate. Rolul l-a transformat într-una dintre figurile adulte asociate cu serialele pentru adolescenți de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

Jay Schachter, agentul care l-a reprezentat pe Haskins timp de peste două decenii, a transmis un mesaj după moartea actorului.

„Este o pierdere tragică. Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar noi, cei care am avut ocazia să-l cunoaștem pe Dennis, îl iubeam şi mai mult”, a declarat Schachter, potrivit Variety.

Agentul a vorbit și despre relația actorului cu publicul. Potrivit acestuia, Haskins își aprecia foarte mult fanii și își făcea timp pentru ei indiferent de împrejurări.

„Era un om minunat și își iubea, chiar își iubea din toată inima fanii. Avea mereu timp pentru ei, indiferent de situație”, a spus Schachter, care l-a descris pe Haskins drept un client și un prieten apropiat timp de mai bine de 20 de ani.

Dennis Haskins a interpretat pentru prima dată personajul Richard Belding în „Good Morning, Miss Bliss”, serial difuzat de Disney Channel în 1988 și 1989. Producția a fost ulterior reconfigurată pentru NBC sub titlul „Saved by the Bell”, iar Haskins a fost unul dintre actorii care au trecut în noua serie.

În „Saved by the Bell”, Belding este directorul liceului Bayside și încearcă să țină sub control aventurile și farsele elevilor, în special pe cele ale lui Zack Morris, interpretat de Mark-Paul Gosselaar.

Personajul a devenit cunoscut și prin replica „Hey, hey, hey, what is going on here?”, tradusă în română prin „Hei, hei, hei, ce se întâmplă aici?”, pe care o rostea atunci când descoperea că elevii încălcaseră regulile. Universitatea din Tennessee at Chattanooga, care păstrează o colecție importantă de materiale legate de activitatea actorului, menționează această replică printre elementele asociate personajului.

Serialul original „Saved by the Bell” a avut patru sezoane și a generat mai multe producții derivate. Haskins a continuat să joace rolul lui Belding în „Saved by the Bell: The New Class”, care a fost difuzat până în anul 2000. A apărut, de asemenea, în producții precum „Saved by the Bell: Hawaiian Style”.

Deși Mr. Belding a rămas cel mai cunoscut personaj al său, Dennis Haskins a avut o carieră mult mai extinsă în televiziune și cinematografie.

Actorul a avut apariții în numeroase seriale, printre care „The West Wing”, „How I Met Your Mother”, „Mad Men”, „New Girl”, „It's Always Sunny in Philadelphia” și „Hot in Cleveland”. A jucat și în filme, inclusiv în comedia „A Million Ways to Die in the West”, lansată în 2014.

Haskins s-a născut în Chattanooga, Tennessee, și a studiat la University of Tennessee at Chattanooga. Instituția păstrează o colecție dedicată actorului, care include scenarii din „Good Morning, Miss Bliss” și „Saved by the Bell”, precum și costumul purtat de Haskins în rolul lui Mr. Belding. Materialele au fost donate universității în 2015.

Până în prezent, cauza decesului lui Dennis Haskins nu a fost anunțată oficial de reprezentantul său. Informațiile publicate de Variety și alte publicații americane confirmă decesul și vârsta actorului, însă nu oferă o cauză oficială.

Unele publicații au relatat despre probleme de sănătate pe care actorul le-ar fi ținut private, însă aceste informații nu reprezintă o confirmare oficială a cauzei morții și nu au fost prezentate ca atare de agentul său.

Moartea lui Dennis Haskins marchează dispariția unei figuri asociate cu una dintre producțiile de televiziune care au definit cultura pop pentru publicul adolescent de la începutul anilor ’90. Personajul Richard Belding a rămas legat de franciza „Saved by the Bell” de la „Good Morning, Miss Bliss” până la producțiile derivate ale anilor următori.