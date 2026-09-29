Siegfried Mureșan îi răspunde lui Sorin Grindeanu

Premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a criticat marți pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a afirmat că „bula hashtag s-a dezumflat”, într-o referire la protestele de stradă din 2017 și 2018.

Mureșan susține că declarația lui Grindeanu arată că liderul social-democrat nu ar fi tras concluzii din controversa provocată de OUG 13 și afirmă că, în cazul unei reveniri la Palatul Victoria, acesta ar putea adopta din nou măsuri similare.

Schimbul de replici are loc cu o zi înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. Parlamentarii urmează să voteze miercuri, 30 septembrie, în ședința comună a Parlamentului, cabinetul propus de premierul desemnat. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Siegfried Mureșan a reacționat la declarația făcută de Sorin Grindeanu luni seară, într-o intervenție televizată. Premierul desemnat a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că liderul PSD minimalizează protestele care au avut loc în România după adoptarea OUG 13.

„Această declarație arată că domnul Grindeanu nu a învățat nimic din perioada respectivă”, a afirmat Mureșan, potrivit relatării publicate de Digi24.

Liberalul a susținut că Grindeanu nu regretă adoptarea ordonanței și a legat declarațiile actuale ale liderului PSD de poziția acestuia din 2017. Mureșan a folosit, în acest context, formularea „ordonanță pro-furt”, susținând că o eventuală revenire a lui Grindeanu la conducerea Guvernului ar putea duce la o nouă ordonanță de urgență pe aceeași linie.

Afirmațiile reprezintă poziția politică a premierului desemnat și nu constituie o constatare independentă privind intențiile viitoare ale liderului PSD.

Declarația lui Sorin Grindeanu a venit după ce Mureșan afirmase că o eventuală revenire a liderului PSD în funcția de premier ar putea genera din nou proteste.

Întrebat dacă se teme de o mobilizare anti-PSD în stradă, Grindeanu a răspuns că partidul său nu se teme de proteste și a spus că, în opinia sa, „această bulă «hashtag» s-a dezumflat”.

Liderul PSD a susținut că oamenii au ajuns să considere respectivele manifestații drept bazate pe „lozinci” și a legat discuția de probleme economice actuale, invocând inflația, evoluția consumului, veniturile și investițiile străine directe. Declarațiile au fost făcute luni seară, într-o intervenție la România TV.

Grindeanu l-a criticat în aceeași intervenție și pe Siegfried Mureșan, reproșându-i că nu a avut un dialog cu PSD în perioada negocierilor pentru formarea Guvernului. Liderul social-democrat a afirmat că Mureșan i-a trimis programul de guvernare pe WhatsApp cu aproximativ un minut înaintea unei reuniuni a conducerii PSD.

Conflictul politic readuce în discuție OUG 13/2017, adoptată la 31 ianuarie 2017, prin care Guvernul modifica și completa Codul penal și Codul de procedură penală. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial la 1 februarie 2017.

Ordonanța a fost abrogată ulterior prin OUG 14/2017. Documentele parlamentare consemnează că OUG 14 a avut ca obiect abrogarea OUG 13, în contextul modificărilor aduse legislației penale.

Adoptarea OUG 13 a generat proteste de amploare în România, cu manifestații concentrate în special în București și în marile orașe. Controversa privind modificarea legislației penale și modul în care ordonanța a fost adoptată au devenit unul dintre principalele subiecte politice ale anului 2017.

Schimbul de replici dintre Mureșan și Grindeanu apare într-un moment politic important. Cabinetul propus de premierul desemnat trebuie să primească votul de încredere al Parlamentului miercuri, 30 septembrie.

La începutul procedurii parlamentare, Mureșan a declarat că PNL, USR și UDMR însumează 170 de voturi. Ulterior, după discuții cu grupul minorităților naționale, parlamentari neafiliați și formațiuni mai mici, premierul desemnat a afirmat că se află în jurul pragului de 200 de voturi pe care le consideră certe. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

PSD a anunțat că nu va susține cabinetul propus de Mureșan, iar aceeași poziție a fost anunțată și de AUR. Votul final este programat pentru miercuri, la ora 13:00.