Aproape 8,3 milioane de refugiați și persoane strămutate forțat riscă să rămână fără acces la servicii esențiale în 2026, în contextul unei crize severe de finanțare cu care se confruntă Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR). Organizația avertizează că lipsa banilor afectează deja programe de protecție, înregistrare și asistență în mai multe regiuni ale lumii.

UNHCR avea nevoie de 8,505 miliarde de dolari pentru operațiunile din 2026, însă până în luna iulie primise doar 32% din această sumă. Deficitul de finanțare ajungea la aproximativ 5,789 miliarde de dolari, potrivit Reuters, pe fondul reducerii contribuțiilor unor donatori importanți, inclusiv Statele Unite.

Datele agenției ONU arată amploarea problemei. În 2025, UNHCR a primit 3,578 miliarde de dolari, în timp ce resursele disponibile au scăzut semnificativ față de anii anteriori. Raportul global al organizației arată că finanțarea a acoperit doar 37% din necesarul pentru 2025, comparativ cu 48% în 2024.

Pentru 2026, UNHCR estimează că numărul persoanelor strămutate forțat și al celor fără cetățenie va rămâne la un nivel foarte ridicat. Planificarea inițială a agenției prevedea până la 136 de milioane de persoane aflate în această categorie la sfârșitul anului.

Criza financiară apare, astfel, într-un moment în care nevoile umanitare rămân ridicate, iar conflictele din mai multe regiuni continuă să genereze noi valuri de strămutare.

Reducerea fondurilor nu înseamnă doar diminuarea unor programe viitoare. Potrivit UNHCR, efectele sunt deja vizibile în operațiunile desfășurate în teren.

În Ciad, unde au ajuns numeroși refugiați care au fugit din războiul din Sudan, aproximativ 319.000 de persoane se confruntă cu întârzieri în procesul de înregistrare. În același timp, aproximativ 200.000 de femei și fete riscă să piardă accesul la spații sigure și la programe de prevenire și combatere a violenței bazate pe gen.

Situația este dificilă și în Sudan, una dintre cele mai grave crize de strămutare la nivel mondial. Aproximativ 140.000 de refugiați și solicitanți de azil nu erau înregistrați până la jumătatea anului, după ce activitățile de înregistrare au fost suspendate în primele cinci luni din 2026.

Presiunea asupra sistemului este amplificată de continuarea conflictului din Sudan. Reuters relata recent că numărul persoanelor care trec zilnic din Sudan în Ciad a crescut puternic, în timp ce planul de finanțare al UNHCR pentru această situație rămâne grav subfinanțat.

Și în Afganistan, reducerea finanțării are consecințe directe. Ajutorul acordat persoanelor care se întorc în țară a fost redus de la 375 de dolari la 170 de dolari pentru fiecare persoană, potrivit datelor prezentate de UNHCR și citate de Reuters.

Afganistanul a primit peste un milion de persoane în 2026, în urma unor reveniri forțate sau voluntare din țările vecine, inclusiv Iran și Pakistan. Reducerea sprijinului financiar vine, prin urmare, într-un moment în care presiunea asupra serviciilor destinate persoanelor returnate este în creștere.

Agenția ONU a început să își reducă activitatea pentru a face față deficitului financiar. În 2025, numărul angajaților a fost redus cu 33%, iar organizația a închis birouri în 140 de locații și și-a încetat operațiunile în 15 țări, comparativ cu 2024.

UNHCR avertizează că măsurile suplimentare de reducere a costurilor nu sunt suficiente pentru a acoperi diferența dintre necesarul financiar și fondurile disponibile.

O altă problemă este creșterea ponderii fondurilor alocate de donatori pentru proiecte strict determinate. Potrivit agenției, această proporție a ajuns la 51% în 2026, de la 19% în urmă cu cinci ani. Fondurile cu destinație precisă reduc posibilitatea UNHCR de a muta rapid resursele către zonele în care apar urgențe noi.

UNHCR susține că problema nu mai poate fi compensată doar prin restructurări interne și reduceri de cheltuieli. Agenția are nevoie de finanțare suplimentară pentru a menține serviciile de bază destinate persoanelor strămutate.

În raportul său, organizația avertizează că, dincolo de un anumit nivel de reducere a resurselor, sistemul internațional de protecție a refugiaților nu mai poate fi doar restrâns, ci riscă să nu mai funcționeze în anumite zone.

Criza financiară pune presiune inclusiv pe activități care nu sunt asociate direct cu ajutorul material, precum înregistrarea refugiaților, protecția copiilor, prevenirea violenței bazate pe gen și accesul la servicii juridice și de protecție.