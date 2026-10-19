Anchetă de amploare și momente dramatice la o unitate de învățământ din județul Bistrița-Năsăud. Cadrul didactic rănit în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Bistrița a ajuns direct pe masa de operație. Femeia are nevoie de intervenții din partea specialiștilor de la Chirurgie plastică și Chirurgie toracică, după ce a fost lovită de mai multe ori cu armele albe. În schimb, băiatul rănit în același incident a primit îngrijiri medicale și nu a rămas internat, iar atacatorul a fost trimis la o unitate specializată din județul Cluj, conform news.ro.

Reprezentanții unității medicale au oferit detalii despre starea victimelor ajunse la Unitatea de Primiri Urgențe.

„Pacienta de 28 de ani, victimă a agresiunii de la o unitate de învăţământ din municipiul Bistriţa, a suferit plăgi prin înjunghiere la frunte, la pleoapa inferioară şi la nivel toracic şi se află în sala de operaţie, pe specialităţile Chirurgie plastică şi reparatorie, respectiv Chirurgie toracică”, anunţă, luni, reprezentanţii Spitalului Judeţean Bistriţa.

Conform cadrelor medicale, pacienta este stabilă hemodinamic şi respirator şi va rămâne internată pentru tratament şi monitorizare la Secţia Chirurgie generală.

Printre victime s-a numărat și un elev care a încercat să intervină în apărarea cadrului didactic. "Minorul de 12 ani, care a suferit, de asemenea, plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului şi toracelui, a fost supus tratamentului şi investigaţiilor medicale la UPU Pediatrie şi a fost externat cu recomandări medicale", a precizat sursa citată.

Imediat după comiterea faptei, atacatorul a fost preluat de către reprezentanții organelor de ordine și dus pentru evaluare. "La spital a fost adus încă un minor, în vârstă de 13 ani, însoţit de Poliţie, care a fost supus investigaţiilor medicale şi ulterior a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca", au precizat oficialii unităţii medicale.

Incidentul grav a avut loc în cursul dimineții de luni la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Bistrița. Un băiat înscris în clasa a VII-a a venit înarmat cu un cuțit și a atacat cadrul didactic în momentul în care aceasta a ieșit din sala de clasă. În sprijinul profesoarei a sărit un alt elev, care a fost la rândul său rănit.

Din primele informații reiese că atacatorul căuta de fapt un alt elev din acea clasă, pe care intenționa să îl agreseze pe fondul unor neînțelegeri cauzate de apartenența etnică. Pe lângă cele două persoane înjunghiate, alte 14 persoane, printre care se numără și un adult, au avut nevoie de asistență medicală de urgență în urma stărilor de șoc și atacurilor de panică suferite.