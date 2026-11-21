Leroy Merlin, retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, inaugurează primul său magazin din județul Bistrița-Năsăud, în urma unei investiții de aproximativ 11,6 milioane de euro.

Noua unitate este amplasată pe un teren cu o suprafață totală de 24.000 de metri pătrați, dintre care 9.160 de metri pătrați reprezintă sala de vânzare. Investiția de aproximativ 11,6 milioane de euro include 8,5 milioane de euro alocate construcției și 3,1 milioane de euro reprezentând bugetul pentru amenajarea și echiparea magazinului.

Unul dintre avantaje este zona Drive In, o facilitate unică în orașul Bistrița, care le permite clienților să încarce mai ușor produsele voluminoase și materialele necesare proiectelor de construcție și renovare. De asemenea, magazinul integrează soluții menite să contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la reducerea consumului de energie, precum iluminatul LED și un sistem inteligent de management al clădirii (BMS).

Prin deschiderea magazinului din Bistrița, Leroy Merlin își continuă dezvoltarea rețelei naționale. Noua unitate le oferă locuitorilor din Bistrița și din împrejurimi acces mai rapid la produse, servicii și soluții pentru proiectele de construcție, renovare și amenajare.

„Ne dorim să fim aproape de clienți și să le oferim acces la produse și soluții care să îi ajute să își transforme ideile în proiecte concrete. Prin deschiderea magazinului din Bistrița, facem un nou pas în extinderea rețelei Leroy Merlin și în consolidarea relației cu comunitățile locale. Ne propunem să le oferim clienților o experiență de cumpărare cât mai plăcută, servicii utile și prețuri accesibile, astfel încât să își poată realiza proiectele cu încredere, indiferent de bugetul de care dispun”, a declarat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Cu ocazia inaugurării, Leroy Merlin a pregătit și o tombolă pentru câștigarea unei mașini Dacia Duster EXPRESSION, model HYBRID 150 4X4. Pentru a intra în concurs, clienții trebuie să facă cumpărături de minim 250 de lei în perioada 21 noiembrie - 20 decembrie 2026 și să scaneze cardul de client.

Magazinul Leroy Merlin din Bistrița este deschis publicului de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 20:00, iar duminica, între orele 09:00 și 18:00. Zona Drive In va funcționa de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 20:00, și duminica, între orele 09:00 și 18:00.

Clienții sunt invitați să descopere noul magazin și gama de produse și servicii disponibile, într-un spațiu modern, conceput pentru a răspunde nevoilor proiectelor de construcție, renovare și amenajare a locuinței.

Leroy Merlin, companie membră a ADEO, este lider european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 100 de ani ca retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit. compania își asumă misiunea de a oferi clienților soluții complete pentru casă și grădină, susținută de angajamentul de a oferi prețuri mici în fiecare zi.

Grupul ADEO deține o rețea de peste 1.300 de magazine în 11 de țări, deservind 500 de milioane de locuitori și profesioniști, și reunește 115.000 de angajați formați într-o cultură a intraprenoriatului. Toate entitățile grupului sunt unite de un scop comun: acela de a fi utile oamenilor, comunităților și societății în ansamblu, oferind soluții eficiente și responsabile pentru îmbunătățirea locuințelor.

În România, Leroy Merlin este prezent prin 27 de magazine în 18 orașe - București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Pitești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea, Târgoviște, Brăila, Arad și Bistrița - și are o echipă de peste 3.700 de angajați. Leroy Merlin România deține certificarea Best Buy Award, reconfirmând poziționarea sa ca retailer DIY cu cel mai bun raport calitate–preț de pe piața locală.