Direcția Națională Anticorupție (DNA) a blocat bani și bunuri în valoare de peste 383 de milioane de lei și a trimis în judecată peste 270 de persoane, în primele luni de la preluarea funcției de procuror-șef de către Viorel Cerbu. Raportul de activitate prezentat luni de instituție descrie 18 cazuri de corupție și fraude, de la presupuse rețele de colectare a mitei în vămi și protecție fiscală până la achiziții supraevaluate la companii de stat și contracte cu dimensiune internațională.

În perioada analizată, procurorii DNA au avut de instrumentat 4.603 dosare. Dintre acestea, 1.315 au fost soluționate, iar 3.288 se află încă în lucru. Instituția are 149 de procurori din cele 195 de posturi prevăzute și aproximativ 288 de ofițeri de poliție judiciară. În medie, fiecare procuror de urmărire penală a avut aproape 47 de dosare.

Potrivit DNA, multe dintre cauzele investigate nu vizează fapte izolate de dare sau luare de mită, ci presupuse mecanisme organizate, în care sunt implicate persoane care colectează bani, persoane care iau decizii și firme sau rude folosite pentru a ascunde traseul sumelor.

Unul dintre cazurile prezentate în raport vizează activitatea de la punctul de trecere a frontierei Halmeu. Potrivit anchetatorilor, conducerea poliției de frontieră și a vămii ar fi organizat o rețea de colectare a mitei, structurată pe trei niveluri.

Tarifele solicitate ar fi fost cuprinse între 50 și 1.900 de euro pentru fiecare vehicul, iar o parte din bani ar fi ajuns lunar la persoanele aflate în funcții de conducere.

Procurorii au efectuat percheziții la 96 de adrese. La unul dintre șefii de structură au fost găsiți peste 300.000 de euro. În dosar sunt 49 de inculpați, dintre care 14 au fost arestați preventiv.

Raportul DNA descrie și cazuri în care inspectori fiscali ar fi primit câte 2.000 de euro pe lună pentru a evita controalele la anumite firme și pentru a bloca sesizările penale.

Unul dintre dosare vizează inclusiv o presupusă evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5,5 milioane de lei.

Într-o altă anchetă, rambursări de TVA în valoare de 21 de milioane de lei ar fi fost condiționate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, suma ar fi urmat să fie ascunsă prin contracte fictive de consultanță.

Un alt grup de dosare prezentate de DNA vizează presupuse fraude prin achiziții directe și folosirea unor documente false. Potrivit anchetatorilor, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracțional, pentru produse și servicii facturate la prețuri mult mai mari decât cele reale.

În unele cazuri, prețurile ar fi fost de nouă ori mai mari, iar în altele ar fi ajuns până la de 31 de ori peste valoarea reală. Prejudiciul estimat în aceste cauze depășește 120 de milioane de lei.

Raportul include și anchete cu dimensiune internațională, referitoare la contracte de asistență portuară pentru nave militare NATO.

Potrivit DNA, banii ar fi circulat prin intermediul unor firme din România, Norvegia, Germania și Regatul Unit. Investigația se desfășoară printr-o echipă comună, cu sprijinul Eurojust.

Pentru documentarea acestor cauze, procurorii au utilizat supravegherea tehnică autorizată de judecător, percheziții informatice simultane, investigații financiare și cooperarea cu autoritățile din alte state.

În urma investigațiilor, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra unor bani și bunuri în valoare de peste 383 de milioane de lei. Instituția precizează că suma depășește cu peste 100 de milioane de lei bugetul său anual.

În plus, instanțele au dispus definitiv confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și plata unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei în dosare trimise în judecată de DNA.

Procurorul-șef Viorel Cerbu a afirmat că investigarea faptelor de corupție presupune urmărirea traseului banilor, inclusiv prin contracte aparent legale și firme folosite pentru ascunderea beneficiarilor reali.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide”, a declarat Viorel Cerbu, citat în raport.

Acesta a adăugat că recuperarea prejudiciilor este o componentă importantă a anchetelor: „Un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”.

Pentru perioada următoare, DNA anunță schimbări în modul de organizare a anchetelor. Procurorii vor urmări traseul banilor încă din prima zi a investigației, înainte ca sumele să poată fi transferate sau ascunse pe numele altor persoane.

Instituția intenționează să lucreze într-o singură secție, cu mai puține funcții de conducere, decizii mai rapide și personal repartizat în funcție de necesități.

Un alt obiectiv este utilizarea tehnologiei moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, pentru identificarea mai rapidă a circuitelor financiare prin volume mari de contracte și documente.

Raportul prezentat de DNA include 18 cazuri din primele luni ale mandatului procurorului-șef Viorel Cerbu și descrie atât rezultatele anchetelor, cât și schimbările pe care instituția intenționează să le aplice în activitatea viitoare.