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Mica recalculare, gata după luni de așteptare. Anunțul șefei Casei Naționale de Pensii

Mica recalculare, gata după luni de așteptare. Anunțul șefei Casei Naționale de PensiiPensie. Sursa foto: evz.ro
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Din cuprinsul articolului

Președinta Casei Naționale de Pensii (CNPP), Valentina Robu, anunță că procedura de recalculare a pensiilor pe baza adeverințelor care atestă sporurile nepermanente a fost finalizată și respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensionari ar fi avut veniturile calculate greșit. Șefa instituției susține că cifra provine dintr-un raport al Curții de Conturi care a identificat anumite discordanțe, nu milioane de erori de calcul.

Mica recalculare este gata. Șefa Casei de Pensii explică ce sporuri au fost luate în considerare

Valentina Robu a explicat că numărul de 2,2 milioane de pensii vehiculat în spațiul public nu reprezintă totalul dosarelor în care au fost identificate calcule greșite.

„Cifra vehiculată de 2,2 milioane nu reflectă faptul că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Nu. Este un raport al Curții de Conturi care reflectă anumite discordanțe. Nu vorbim de o recalculare de drepturi calculate greșit.

Da, într-adevăr, au fost situații identificate, au făcut obiectul revizuirii care este prevăzută în legislație. Revizuirea a fost prevăzută și în legea 263, și în legea 19. Nu e o chestie care s-a inventat acum, de când a apărut această discuție legată de raportul Curții de Conturi.

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Mica Recalculare e gata. De ce pot să spun că e gata? Mica Recalculare a vizat toate documentele, adeverințele, care reflectau sporurile nepermanente prezente în dosar până la 31 august.”, a declarat Valentina Robu.

CNPP

CNPP. Sursa foto: Facebook/CNPP

Aceasta a explicat că procesul a vizat documentele și adeverințele aflate în dosarele de pensie până la 31 august, prin care erau dovedite sporurile nepermanente.

Ce spune ministrul Muncii despre pensiile calculate greșit

Subiectul a fost abordat și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a oferit explicații despre neregulile semnalate de Curtea de Conturi în procesul de calculare a pensiilor.

Oficialul a contestat, la rândul său, cifra de 2,2 milioane de dosare prezentată în spațiul public și a susținut că numărul situațiilor identificate este mult mai mic.

Ministrul a declarat că a fost vorba despre „20 sau 30 de dosare, nu 2 milioane”.

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