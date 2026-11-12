Două persoane care au muncit același număr de ani pot primi pensii foarte diferite, chiar dacă au ieșit la pensie în condiții asemănătoare. Explicația se află în veniturile pentru care au plătit contribuții de asigurări sociale, în punctajele acumulate de-a lungul carierei și în punctele de stabilitate acordate potrivit noii legislații.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, vechimea în muncă nu este singurul criteriu care stabilește valoarea pensiei.

Calculul ține cont de întreaga activitate profesională și de contribuțiile aferente veniturilor realizate. Din acest motiv, două persoane cu câte 35 de ani de muncă pot ajunge să aibă drepturi de pensie diferite, chiar dacă durata activității lor este identică.

Principala explicație pentru diferențele dintre pensiile persoanelor cu aceeași vechime este nivelul veniturilor obținute în timpul activității profesionale.

Sistemul public funcționează pe baza principiului contributivității. Cu alte cuvinte, pensia se calculează în funcție de contribuțiile de asigurări sociale datorate și plătite pentru veniturile realizate.

O persoană care a avut salarii mai mari decât media pe economie poate acumula un punctaj superior unei persoane care a câștigat salariul minim sau a avut venituri mai mici în cea mai mare parte a carierei.

Punctajul lunar se determină prin raportarea venitului care a constituit baza de calcul a contribuției la câștigul salarial mediu brut sau net, după caz, în funcție de perioada analizată și de regulile aplicabile.

Prin urmare, doi angajați care au lucrat 35 de ani pot avea punctaje diferite dacă unul a câștigat constant peste media salarială, iar celălalt a avut venituri apropiate de salariul minim.

O altă componentă care influențează cuantumul pensiei este reprezentată de punctele de stabilitate, introduse prin Legea nr. 360/2023.

Acestea se acordă persoanelor care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv. Numărul lor crește în funcție de durata perioadei lucrate:

0,50 puncte pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an lucrat între 30 și 35 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Există însă și excepții. De exemplu, perioadele în care o persoană a cumulat pensia cu venituri pentru care a plătit contribuții nu generează puncte de stabilitate. De asemenea, activitatea desfășurată simultan la mai mulți angajatori se ia în calcul o singură dată pentru acest bonus.

Prin urmare, două persoane care au aceeași vechime totală în muncă pot primi un număr diferit de puncte de stabilitate, în funcție de natura perioadelor de cotizare.

Diferențele pot apărea și din cauza perioadelor asimilate sau necontributive, recunoscute de legislația pensiilor.

Printre acestea se numără:

studiile universitare absolvite cu diplomă, în condițiile legii;

serviciul militar obligatoriu;

anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului;

perioadele recunoscute prin legislația specială.

De asemenea, activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale de muncă poate influența punctajul și drepturile de pensie, prin regulile specifice prevăzute de lege.

Un alt element care trebuie luat în calcul este participarea la Pilonul II. Pentru perioadele în care o persoană a contribuit la un fond de pensii administrat privat, punctajul aferent sistemului public se corectează potrivit formulei prevăzute de lege.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pensia se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință.

Formula este:

Pensia = Numărul total de puncte × VPR În 2026: Valoarea punctului de referință: 81 de lei.

Numărul total de puncte include punctele de contributivitate, punctele de stabilitate și punctele aferente celorlalte perioade recunoscute de lege.

Valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei și în 2026, potrivit Legii nr. 141/2025.

Astfel, diferența dintre două pensii rezultă, în principal, din numărul total de puncte acumulate de fiecare persoană.

Persoanele care consideră că pensia nu reflectă întreaga activitate profesională pot verifica decizia de pensionare și documentele care au stat la baza calculului.

Printre elementele care merită verificate se află:

stagiul total de cotizare;

veniturile înregistrate pentru fiecare perioadă;

punctajele anuale;

punctele de stabilitate acordate;

perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale;

eventualele perioade de activitate care nu au fost valorificate.

Dacă există neconcordanțe, pensionarul poate solicita casei teritoriale de pensii verificarea dosarului și, după caz, recalcularea drepturilor. Împotriva deciziei de pensionare există și posibilitatea contestării în instanță, în termenul prevăzut de lege.

În concluzie, aceeași vechime în muncă nu garantează aceeași pensie. Veniturile obținute de-a lungul carierei, contribuțiile plătite și punctele suplimentare acordate potrivit legii determină valoarea finală a drepturilor de pensie.