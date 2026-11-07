Anumiți pensionari din România pot beneficia de un supliment la pensie, în funcție de contribuțiile pe care le-au achitat în timpul anilor de muncă. Dreptul îi vizează în special pe cei care au fost angajați înainte de anul 2001 și au contribuit la un fond special destinat pensiei suplimentare, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Suma primită diferă de la o persoană la alta, fiind stabilită în funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile și de valoarea acestora. Există însă și câteva aspecte importante pe care pensionarii trebuie să le cunoască despre modul de calcul și acordarea acestui drept.

Pensia suplimentară îi vizează pe pensionarii care au lucrat în perioada ianuarie 1967 – aprilie 2001. În acei ani, salariații achitau, pe lângă contribuția obișnuită, și o contribuție distinctă la fondul pensiei suplimentare.

Aceasta reprezenta între 2% și 5% din salariu, în funcție de perioada în care persoana a fost angajată.

Contribuțiile plătite au fost valorificate ulterior prin majorarea punctajelor lunare obținute în anii respectivi. Procentele de majorare au variat între 13% și 22%, în funcție de intervalul în care au fost achitate sumele.

Din acest motiv, suplimentul nu are aceeași valoare pentru toți pensionarii. Calculul depinde de durata perioadei de contribuție și de anii în care au fost efectuate plățile către fondul special.

Un aspect important este că pensionarii nu trebuie să depună o cerere separată pentru acordarea pensiei suplimentare. Casa de Pensii efectuează calculul automat, pe baza informațiilor existente în evidențele instituției și a regulilor aplicate la stabilirea drepturilor de pensie.

De exemplu, dacă în decizia de pensionare apare un punctaj de 1,87 puncte aferent pensiei suplimentare, acesta poate fi transformat într-o sumă de aproximativ 151,5 lei, folosind valoarea de 81 de lei pentru punctul de referință.

Valoarea efectivă diferă însă în funcție de punctajul acumulat de fiecare pensionar.

Pentru persoanele care au lucrat după aprilie 2001, pensia suplimentară nu mai figurează ca o componentă distinctă a pensiei.

În cazul acestora, contribuțiile achitate sunt reflectate în formula generală de calcul a pensiei, fără să existe un supliment separat acordat sub această denumire.