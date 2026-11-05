Perioada în care un părinte a stat în concediu pentru creșterea copilului poate fi valorificată diferit la stabilirea pensiei, în funcție de momentul în care a avut loc concediul. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) distinge între perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, intervalul 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 și concediile începute după 1 ianuarie 2006.

Diferențele sunt importante în special pentru stabilirea stagiului de cotizare contributiv și pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Potrivit CNPP, perioada în care o persoană a beneficiat de concediu plătit pentru îngrijirea copilului înainte de 1 aprilie 2001 constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv.

Instituția face trimitere la Decretul-lege nr. 31/1990, care reglementa concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, și la Legea nr. 120/1997, referitoare la concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani.

Pentru intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, perioada în care persoana a beneficiat de indemnizația de asigurări sociale aferentă concediului pentru creșterea copilului este considerată stagiu de cotizare asimilat.

Potrivit precizărilor CNPP, această perioadă nu este luată în calcul la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv și a stagiului complet de cotizare contributiv necesare pentru acordarea drepturilor de pensie. De asemenea, nu este valorificată la acordarea punctelor de stabilitate.

Pentru perioadele de concediu pentru creșterea copilului ulterioare datei de 1 ianuarie 2006, pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale, regula este diferită.

Aceste perioade sunt considerate stagii de cotizare asimilate, dar sunt luate în calcul, prin excepție, la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv necesare pentru acordarea drepturilor de pensie.

Totuși, perioada respectivă nu este luată în calcul la acordarea punctelor de stabilitate. Prin urmare, faptul că un concediu este valorificat la stabilirea stagiului necesar pentru pensionare nu înseamnă automat că aceeași perioadă este luată în calcul și pentru punctele de stabilitate.

CNPP a prezentat un exemplu de calcul pentru o femeie care se înscrie la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. Exemplul include perioade de concediu pentru creșterea copilului efectuate înainte de aprilie 2001, între aprilie 2001 și ianuarie 2006 și după ianuarie 2006.

În situația prezentată, perioadele de concediu pentru creșterea copilului sunt tratate diferit în funcție de momentul efectuării lor. Deși anumite perioade asimilate sunt luate în calcul la stabilirea stagiului necesar deschiderii dreptului la pensie, ele sunt excluse din stagiul contributiv folosit pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Persoanele care se apropie de vârsta pensionării și au avut perioade de concediu pentru creșterea copilului în ani diferiți trebuie să țină cont de aceste distincții atunci când verifică stagiul de cotizare luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.