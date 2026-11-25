Pensionarii vor putea beneficia de facilitățile pentru transportul public prin prezentarea talonului de pensie prevăzut cu un cod QR, începând cu 1 ianuarie 2027. Proiectul de lege adoptat de Parlament elimină necesitatea unor documente suplimentare pentru obținerea reducerilor la abonamente și introduce un sistem digital de verificare a beneficiarilor. Noile prevederi se aplică și veteranilor de război.

Taloanele de pensie vor putea fi folosite pentru obținerea reducerilor la transportul public, fără prezentarea unor cupoane sau legitimații suplimentare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care a trecut de Parlament și care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, după finalizarea procedurilor legislative.

Documentele vor avea coduri QR, prin intermediul cărora operatorii de transport vor putea verifica informațiile necesare acordării facilităților. Astfel, pensionarii vor putea prezenta talonul direct la ghișeul de unde cumpără abonamentele, iar reducerea corespunzătoare va putea fi aplicată fără alte acte justificative.

Noua legislație urmărește simplificarea procedurilor pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor și veteranilor de război.

Lucian Bode, unul dintre inițiatorii PNL ai proiectului, a prezentat în Parlament principalele modificări introduse prin actul normativ.

„Acest proiect vizează facilitățile de transport pentru pensionari și pentru veterani de război, un act normativ care aduce trei câștiguri majore. Simplificare pentru cetățean, digitalizare și protecția banului public.

Talonul de pensie și legitimațiile de veteran devin documente pe baza cărora se acordă facilitățile de transport. Pensionarul nu va mai fi obligat să solicite o legitimație separată, să o renoiască anual, să facă drumuri în plus la ghișeie. Un singur document pe care orice pensionar îl deține deja”, a declarat Lucian Bode. Prin această modificare, talonul de pensie va fi suficient pentru dovedirea dreptului la facilitățile de transport, fără ca beneficiarii să mai fie nevoiți să solicite documente distincte.

Legea prevede și introducerea Sistemului Național de Interogare și Contorizare a Călătoriilor, prin care Casa de Pensii va fi interconectată cu operatorii de transport. Datele privind beneficiarii vor fi actualizate lunar, iar verificarea acestora se va realiza prin intermediul noului sistem digital.

Modificările vizează și veteranii de război, pentru care sunt prevăzute facilități de transport pe mai multe categorii de rute.

„Facilitățile de transport se aplică de acum nu doar pe calea ferată, ci și pentru mijloacele de transport rutier și pe căile fluviale pentru veteranii de război”, a mai declarat deputatul PNL.

Potrivit prevederilor prezentate, veteranii de război ar urma să beneficieze de 12 călătorii gratuite anual, la clasa I, în cazul transportului feroviar.

Una dintre modificările prevăzute de lege este eliminarea obligației de a prezenta cuponul de transport la achiziționarea abonamentelor lunare. Dovada dreptului la facilitățile acordate prin sistemul public va putea fi făcută direct cu talonul de pensie.

Deputatul PSD Augustin Hagiu a explicat în Parlament că noua procedură urmărește inclusiv eliminarea documentelor care nu dispuneau de suficiente elemente de siguranță.

„Odată cu promulgarea acestui proiect de lege, facilitățile se vor dovedi printr-un singur document, și anume talonul de pensie emis din sistemul public.

Oamenii nu vor mai alerga între ghișee, după acte suplimentare, bine, acte suplimentare referindu-mă la acel cupon de transport, acel document care, din păcate, nu avea elemente de siguranță și putea fi utilizat în mod fraudulos”, a clarificat Augustin Hagiu.

Procesul de introducere a noilor taloane de pensie a început deja în Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. La începutul lunii noiembrie, ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că documentele distribuite pensionarilor din aceste județe sunt emise de Casa Națională de Pensii Publice.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, anunța ministrul Muncii, Florin Manole, la începutul lunii noiembrie.

Proiectul de lege a fost adoptat în Parlament cu 254 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri. Un deputat nu a votat. Actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare, dacă nu va fi contestat la Curtea Constituțională. Data prevăzută pentru intrarea în vigoare a noilor reguli este 1 ianuarie 2027.