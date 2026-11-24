Peste aproximativ cinci ani, generația născută după Decretul 770 din 1966, prin care regimul comunist a interzis avortul, va începe să ajungă la vârsta pensionării. Intrarea acestei generații în sistemul public va avea loc într-un context în care populația României este în scădere, iar numărul persoanelor active care contribuie la plata pensiilor se reduce.

George Moț, fost responsabil timp de peste un deceniu de supravegherea pensiilor private în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a vorbit despre presiunea demografică asupra sistemului de pensii, la lansarea pensiei europene Finax în România.

„Mai sunt cinci ani de zile, doar atât. Cinci ani de zile până când acea generație va intra în plată”, a declarat George Moț, referindu-se la generația născută după Decretul 770 din 1966.

Fostul oficial ASF a explicat că sistemul public de pensii se bazează pe contribuțiile persoanelor care lucrează, din care sunt plătite pensiile celor retrași din activitate.

„Sistemul de pensii publice este un sistem sustenabil atâta timp cât se nasc suficient de mulți copii ca să intre mai târziu în câmpul muncii și să susțină prin taxe plata pensionarilor actuali”, a spus Moț.

Modelul, construit în perioada în care populația era în creștere, se confruntă acum cu o schimbare demografică. În România, rata fertilității aproape s-a înjumătățit în ultimii 50 de ani, iar populația a scăzut de la aproximativ 22 de milioane la circa 19 milioane de locuitori.

Potrivit lui George Moț, intrarea generației decrețeilor în sistemul public va accentua dezechilibrul dintre numărul angajaților care contribuie și cel al pensionarilor care primesc bani de la stat.

Fostul responsabil ASF a explicat că, în această situație, autoritățile vor avea de ales între majorarea taxelor, reducerea pensiilor sau aplicarea ambelor măsuri.

„Fie se vor mări taxele, fie vor scădea pensiile sau, cea mai rea opțiune, se vor întâmpla ambele”, a declarat acesta.

Moț a menționat și creșterea vârstei de pensionare printre variantele prin care guvernul ar putea răspunde presiunii asupra sistemului.

Problema nu este specifică României. Potrivit proiecțiilor Eurostat citate de George Moț, până în 2100 populația europeană cu vârste între 15 și 64 de ani ar urma să scadă cu peste 70 de milioane de persoane.

În același interval, numărul celor care au peste 65 de ani ar urma să crească cu 34 de milioane. Moț a comparat scăderea estimată a populației active cu dispariția Franței din peisajul european.

În contextul discuțiilor despre pensii și sprijinul acordat persoanelor cu venituri mici, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că obiectivul principal al PSD este majorarea pensiilor cu procentul prevăzut de lege.

Declarația a fost făcută după discuțiile conducerii PSD cu reprezentanții sindicatelor. Ministrul a precizat că nu au existat discuții despre acordarea unor ajutoare one-off, dar că este analizată prelungirea schemei de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la plata energiei electrice.

Manole a spus că pragurile de venit și cuantumurile ajutoarelor vor fi stabilite după discuții cu premierul și cu ministrul Finanțelor.

Oficialul a precizat că există disponibilitate pentru prelungirea schemei pentru o anumită perioadă și a amintit de angajamentul luat împreună cu Banca Mondială la sfârșitul anului trecut.

Întrebat despre declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind necesitatea prudenței în eventualitatea reducerii impozitării, în special pentru salariul minim, Florin Manole a spus că este de acord că nu sunt necesare schimbări bruște.

Ministrul Muncii a precizat însă că propunerile sindicatelor și patronatelor trebuie discutate cu premierul și cu ministrul Finanțelor, iar deciziile vor fi luate de Guvern în ansamblu.

Manole a adăugat că prudența trebuie însoțită de măsuri care să țină cont de puterea de cumpărare și de remunerarea salariaților, inclusiv a celor afectați de înghețarea veniturilor în ultimii doi ani.