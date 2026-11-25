Deținătorul drepturilor de televizare pentru Campionatul European de handbal feminin din 2026 a făcut anunțul așteptat de suporteri și a confirmat postul pe care vor fi transmise primele trei confruntări ale echipei naționale a României. Competiția continentală se va desfășura în perioada 3 - 20 decembrie și marchează o premieră istorică, fiind găzduită simultan de cinci țări: România, Polonia, Turcia, Cehia și Slovacia.

Naționala României a fost repartizată în Grupa B a turneului final, unde va înfrunta selecționatele Norvegiei, Elveției și Macedoniei de Nord. Toate aceste partide din faza preliminară sunt programate să se dispute în BT Arena din Cluj-Napoca, în fața propriilor suporteri, conform gsp.ro.

Trustul Pro, cel care a achiziționat drepturile de difuzare pentru toate turneele finale de handbal programate în intervalul 2026 - 2031, a stabilit grila de transmisie pentru competiția din luna decembrie. Astfel, cele trei partide pe care România le va susține în grupa preliminară vor putea fi urmărite în direct la televizor pe postul Pro Arena. Restul confruntărilor din cadrul Campionatului European vor fi disponibile pentru fani pe platforma de streaming Voyo.

Această decizie vine în contextul unei modificări legislative recente. În urma unei petiții inițiate în lumea handbalului românesc, deputatul Ciprian Paraschiv a depus un proiect de lege prin care solicita ca meciurile echipelor naționale de handbal să fie difuzate obligatoriu la televizor. Actul normativ a fost promulgat la începutul lunii iulie de către președintele Nicușor Dan.

Suporterii tricolorelor își pot nota deja datele și orele la care echipa națională va intra pe parchetul din Cluj-Napoca pentru primele trei dueluri ale turneului:

Norvegia - România, vineri, 4 decembrie, de la ora 21:00

România - Macedonia de Nord, duminică, 6 decembrie, de la ora 18:30

Elveția - România, marți, 8 decembrie, de la ora 18:30

Dacă calculele hârtiei vor fi respectate și nu vor apărea surprize majore în primele grupe, reprezentativa României va mai disputa cel puțin alte patru meciuri la acest Campionat European. Conform celui mai probabil scenariu, adversarele tricolorelor în grupele principale vor fi Muntenegru, Ungaria, Danemarca și Spania. Toate aceste întâlniri ar urma să se joace tot în BT Arena din Cluj-Napoca, pe 10, 12, 14 și 15 decembrie.

Turneul final reunește la start 24 de echipe naționale, împărțite în șase grupe preliminare, găzduite în șase orașe diferite:

Grupa A: Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda (partidele se joacă la Oradea, România)

Grupa B: Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord (partidele se joacă la Cluj-Napoca, România)

Grupa C: Danemarca, Spania, Turcia, Grecia (partidele se joacă la Antalya, Turcia)

Grupa D: Cehia, Austria, Olanda, Croația (partidele se joacă la Brno, Cehia)

Grupa E: Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina (partidele se joacă la Katowice, Polonia)

Grupa F: Suedia, Germania, Slovacia, Serbia (partidele se joacă la Bratislava, Slovacia)

Pentru această competiție majoră organizată pe teren propriu, selecționata României se bazează pe următorul lot de jucătoare:

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București)

Extreme dreapta: Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila)

Interi dreapta: Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Interi stânga: Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila)

Coordonatori: Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila)

Pivoți: Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)