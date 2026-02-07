Sport

Istoria Campionatului Mondial - 1970. România a revenit la turneul final după 32 de ani. Brazilia a arestat cupa

Istoria Campionatului Mondial - 1970. România a revenit la turneul final după 32 de ani. Brazilia a arestat cupa
Campionatul Mondial a ajuns în premieră în Mexic, în 1970. Milioane de iubitori ai fotbalului care au văzut competiția au considerat mult timp că au văzut cel mai spectaculos turneu. Unul în care regină avea să se încoroneze Brazilia. Naționala din „Țara Cafelei” a și rămas definitiv cu trofeul „Jules Rimet”, pentru că a reușit să devină prima țară care câștigă competiția de trei ori.

România a revenit la Campionatul Mondial după o pauză de 32 de ani

Și în Mexic au luat startul 16 echipe, printre ele numărându-se și naționala României. Generația lui Dinu, Lucescu, Rică Răducanu sau Dobrin a ajuns la World Cup după ce a câștigat o grupă de calificare din care au mai făcut parte Portugalia, Elveția și Grecia.

„Tricolorii” au căzut în celebra „Groapă cu lei” de la Guadalajara. Au pierdut cu englezi, scor 0-1, i-au învins pe cehoslovaci cu 1-2 și au pierdut cu brazilienii, scor 2-3.

Au fost patru grupe a câte patru formații, primele două clasate au ajuns în sferturile de finală. Brazilia a câștigat cu Cehoslovacia, scor 4-1, a bătut Anglia, 1-0, iar în faza următoare a eliminat Peru, scor 4-2. Echipa lui Pele a ajuns în finală după ce s-a impus în penultimul act, contra Uruguayului, scor 3-1.

Semifinala istorică dintre Italia și RFG

Cealaltă semifinală a Mondialului a fost disputată de Italia și RFG și este considerată una dintre cele mai atractive partide de fotbal din istorie. Italienii au marcat prin Bonisenga în minutul 8, vest-germanii au egalat în ultimele secunde ale confruntării datorită lui Schnellinger. În prelungiri, nemții au trecut în avantaj după golul lui Gerd Muller (95). Italienii au marcat prin Burgnich (98) și Riva (104). Muller a mai înscris o dată, pentru 3-3 în minutul 110, iar Rivera a adus victoria italienilor un minut mai târziu, scor 4-3.

Brazilia n-a stat la discuții în finală

Finala a fost câștigată detașat de naționala din „Țara Cafelei”, scor 4-1, după un fotbal-samba care a uimit și încântat planeta. Pele, Gerson, Jairzinho, Carlos Albert sau Rivellino au alcătuit una dintre cele mai mari echipe din istorie. Cu 10 goluri marcate, Gerd Muller a fost golgheterul turneului.

 

