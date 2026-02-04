Sport

Cum l-a demis Vincenzo Montella pe Mircea Lucescu, în cel mai important moment al carierei

Cum l-a demis Vincenzo Montella pe Mircea Lucescu, în cel mai important moment al cariereiMircea Lucescu Sursa foto. Facebook
Din cuprinsul articolului

Naționala României joacă un meci crucial cu Turcia, la Istanbul, la data de 26 martie. Echipa care va câștiga urmează să evolueze contra Slovaciei sau reprezentativei din Kosovo, pe 31 martie, într-o finală ce va duce învingătoarea la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Cum a plecat Mircea Lucescu de la Inter din cauza unui hattrick reușit de Vincenzo Montella

Teoretic, meciul de Istanbul ar trebui să fie și o înfruntare între cei doi selecționeri: Mircea Lucescu (80 de ani) și Vincenzo Montella (51 de ani). Dar, ținând cont de starea precară de sănătate a românului, pe bancă ar putea să stea un alt selecționer.

Există o intersecție nefericită între cei doi antrenori. Din perioada în care ambii activau în Serie A, în vremurile de glorie ale fotbalului italian. Mircea Lucescu o antrena pe Inter Milano, Montella juca la Sampdoria. Cel poreclit „deltaplanul”, datorită modului în care își sărbătorea golurile, era un atacant important. Iar „Il Luce” avea să simtă pe pielea lui asta.



Coșmarul cu Sampdoria

În martie 1999, Inter Milano a fost zdrobită în deplasare, de Sampdoria, scor 0-4. Pentru echipa din Genova, Montella a marcat trei goluri, cealaltă reușită fiind semnată de argentinianul Ariel Ortega. Eșecul a dus la demisia lui Mircea Lucescu de pe banca celei mai importante formații pe care a pregătit-o în carieră. Și revenirea la Rapid, cu care a câștigat titlul în finalul acelui sezon.

Ca jucător, Montella a debutat la Empoli, formație pentru care a jucat în perioada 1990 - 1995 și a marcat 27 de goluri. A trecut la Genoa, acolo unde a stat un sezon și a înscris 21 de goluri. A trecut la marea rivală, Sampdoria, al cărei tricou l-a îmbrăcat din 1996 până în 1999.

Campion cu AS Roma

Reușind să înscrie de 54 de ori. Apoi, a ajuns la AS Roma, formație cu care avea să devină campion în Serie A în 2001. În cei 10 ani petrecuți aici, a marcat 83 de goluri și a avut două scurte perioade în care a fost împrumutat la Fulham și Sampdoria.

După e s-a retras, fostul atacant a început o carieră de antrenor și a lucrat la AS Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, FC Sevilla, Adana. Din anul 2023 a devenit selecționerul Turciei.

1
