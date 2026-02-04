Istoria Campionatului Mondial 1962. Brazilia, o performanță ce nu a mai fost egalată. România, scoasă din joc de regimul lui Dej

Campionatul Mondial din 1962 a fost găzduit de Chile, după ce ultimele două ediții se desfășuraseră în țări europene: Elveția și Suedia. 56 de echipe au luat startul în preliminarii, pentru 14 locuri puse la dispoziție de FIFA. În condițiile în care țara-gazdă și Brazilia, deținătoarea trofeului, erau calificate din oficiu.

A fost o nouă ediție la care naționala României nu a ajuns pentru că nu a participat în play-off-ul de calificare. Acolo unde urma să joace cu Italia. „Tricolorii” au primit interdicție de-a intra în preliminarii chiar de la București, din partea regimului comunist condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Problema a început în 1960, atunci când UEFA a organizat prima ediție a Campionatului European. După ce a eliminat Turcia (3-0 și 0-2), România a întâlnit Cehoslovacia în dublă manșă. Două eșecuri, 0-2 acasă și 0-3 în deplasare, i-au înfuriat pe decidenții politici, care au decis că naționala e prea slabă pentru a încerca să ajungă în Chile.

La turneul final au luat stratul 10 naționale europene, cinci din America de Sud și una din America de Nord. Cele 16 formații au fost împărțite în grupe de câte patru, primele două clasate au ajuns în sferturile de finală. Brazilia, deținătoarea trofeului a terminat pe prima poziție după ce a învins Mexicul cu 2-0, a remizat cu Cehoslovacia (0-0) și a învins Spania cu 2-1.

Mai departe, naționala din „Țara Cafelei” a trimis Anglia acasă, după un succes cu scorul de 3-1 și a scos reprezentativa din Chile, în semifinale, scor 4-2.

În finală, brazilienii au dat peste Cehoslovacia, naționala care crease depresie la București, după „dubla” din 1960. Sud-americanii s-au impus cu 3-1, după ce fuseseră conduși cu 0-1. Au marcat Amarildo (17), Zito (69) și Vava (78), respectiv Masopust (15). A fost al doilea succes consecutiv pentru brazilieni, performanță și de Italia în ani 1934 și 1938. De atunci, nicio câștigătoare a Cupei Mondiale nu a mai reușit să-și apere trofeul.

A fost un turneu trist pentru Pele, care s-a accidentat în jocul cu Cehoslovacia din grupe și a ratat restul competiției. El marcase un gol, la debut, cu mexicanii.