Play-off în Liga Campionilor și Liga Europa. Se stabilesc cele mai așteptate meciuri

Play-off în Liga Campionilor și Liga Europa. Se stabilesc cele mai așteptate meciuri
Pe 30 ianuarie, la Nyon, vor avea loc tragerile la sorți pentru play-off-urile Ligii Campionilor și Ligii Europa, moment crucial pentru echipele care nu s-au calificat direct în fazele eliminatorii. Printre formațiile vizate se numără Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, și PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, potrivit UEFA.

Play-off-urile Ligii Campionilor și Ligii Europa

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor este programată la ora 13:00. În această fază intră echipele care s-au clasat pe locurile 9-24 în grupele competiției. Primele opt echipe din grupe s-au calificat direct în optimile de finală și nu participă la această tragere.

minge fotbal

Minge fotbal. Sursa foto: Freepik

Cele 16 echipe participante sunt împărțite în capi de serie și necapitulați:

  • Capi de serie: Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), Paris Saint-Germain (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Bayer Leverkusen (Germania).
  • Nu sunt capi de serie: Borussia Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabağ (Azerbaidjan), Bodø/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia).

Meciurile tur ale play-off-ului Ligii Campionilor vor avea loc pe 17 și 18 februarie, iar returul este programat pentru 24 și 25 februarie.

Liga Europa

La ora 14:00 va începe tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Europa, care va include, de asemenea, echipele clasate pe locurile 9-24 în grupele competiției. Primele opt echipe din faza grupelor merg direct în optimile de finală.

fotbal

Fotbal. Sursa foto: Freepik

  • Capi de serie: Genk (Belgia), Bologna (Italia), Stuttgart (Germania), Ferencváros (Ungaria), Nottingham Forest (Anglia), Viktoria Plzeň (Cehia), Crvena Zvezda (Serbia), Celta Vigo (Spania).
  • Nu sunt capi de serie: PAOK Salonic (Grecia), Lille (Franța), Fenerbahçe (Turcia), Panathinaikos (Grecia), Celtic (Scoția), Ludogoreț (Bulgaria), GNK Dinamo (Croația), Brann (Norvegia).

Când sunt programate mecurile tur

Meciurile tur pentru Liga Europa sunt programate pe 19 februarie, iar returul va avea loc pe 26 februarie. Tragerea la sorți va decide adversarii echipelor și va oferi primele indicii despre duelurile spectaculoase care se anunță în această primăvară europeană.

