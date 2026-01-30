Sport

Răzvan Lucescu, revoltat după meciul cu Lyon. Șir de critici la adresa arbitrului spaniol Ricardo de Burgos

Răzvan Lucescu, revoltat după meciul cu Lyon. Șir de critici la adresa arbitrului spaniol Ricardo de BurgosRăzvan Lucescu Sursa foto: Instagram
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 2-4, în fața formației franceze Olympique Lyon. În conferința de după meci, cunoscutul antrenor român a criticat dur prestația arbitrului spaniol Ricardo de Burgos.

Răzvan Lucescu, mesaj acid după duelul dintre PAOK Salonic și Olympique Lyon

Tehnicianul a catalogat prestația arbitrului spaniol Ricardo de Burgos drept „oribilă”, criticând mai multe decizii din meciul cu Lyon. În opinia sa, primul gol a fost precedat de un fault clar și că al doilea cartonaș galben acordat nu a fost justificat.

„Arbitrajul a fost oribil. La primul gol a fost fault. A fost fault clar, fără îndoială. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu ar trebui să dai cartonaş galben în această situaţie, nu a fost fault de al doilea cartonaş. Nu a fost o intervenţie periculoasă la adversar. Cum este posibil să nu dai fault la Taison? A intrat idrect în el adversarul. Am bănuieli că al treilea gol a pornit faza de la un ofsaid. Nu sunt sigur, dar aşa pare, o situaţie dubioasă. Este despre oribilul management al arbitrajului”, a afirmat Lucescu.

Paok

Paok. Sursa foto: Facebook

„Elevii” antrenați de tehnicianul român, afectați în urma înfrângerii suferite

Antrenorul a mai spus că echipa sa a fost afectată emoțional și de accidentul recent, care a influențat modul în care jucătorii au abordat meciul.

„Este o seară a tristeţii. Suntem frustraţi şi pentru că am încercat să forţăm. Jucătorii au încercat să dea totul în memoria acestor băieţi”, a spus el, referindu-se la suporterii care au murit într-un accident rutier în România.

În ciuda eforturilor depuse pe teren, PAOK nu a reușit să țină pasul cu Lyon, iar înfrângerea de joi complică parcursul echipei în Liga Europa.

Noi detalii despre accidentul în care au murit mai mulți fani ai echipei PAOK

Au ieșit la iveală noi detalii despre tinerii care și-au pierdut viața în tragic accidentul rutier din Timiș, după ce microbuzul în care se aflau a intrat violent într-un TIR. Victimele erau fani devotați ai echipei PAOK și se îndreptau către meciul din Franța din aceeași zi.

Tragedia de pe E70 a mobilizat comunitatea fanilor din România și din străinătate. La inițiativa Peluzei Sud Timișoara, au fost strânse donații pentru a sprijini familiile victimelor și pe cei trei suporteri răniți grav în accidentul produs lângă Lugojel.

Cu toate acestea, suporterii PAOK au refuzat ajutorul financiar colectat de fanii lui Poli. Ei au cerut ca fondurile să fie redirecționate către persoane aflate în dificultate din comunitatea locală.

„Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor. Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru famili”, a anunțat Peluza Sud Timișoara.

