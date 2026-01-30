Meciul Lyon – PAOK, eclipsat de tragedia suporterilor greci din Timiș

Olympique Lyon a obținut o victorie spectaculoasă joi seară, 4-2, în fața echipei PAOK Salonic, pe OL Stadium din Décines, în ultima rundă a fazei grupelor Europa League, potrivit UEFA.

Meciul a început cu un moment solemn: un minut de reculegere în memoria celor șapte suporteri greci decedați într-un tragic accident rutier în România, pe drumul spre Franța, în timp ce se îndreptau către Lyon pentru a-și susține echipa.

PAOK, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a surprins inițial și a deschis scorul în minutul 20 prin Georgios Giakoumakis. Lyon a replicat după 14 minute, când Himbert a egalat, readucând echilibrul pe teren.

Finalul primei reprize a fost însă decisiv pentru dinamica jocului: Konstantelias a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat (min. 41), lăsând echipa greacă în inferioritate numerică pentru repriza a doua.

După pauză, Lyon a profitat rapid de superioritatea numerică. Merah a dus francezii în avantaj în minutul 55, dar PAOK a replicat prin Meïté, cu un gol de cap la corner, egalând din nou în minutul 67.

Tensiunea a crescut spre final: Karabec a ratat un penalty în minutul 83, dar a revenit patru minute mai târziu și a înscris pentru 3-2. În prelungiri, Alejandro Gomes a închis tabela la 4-2, asigurând victoria echipei gazdă.

Meciul a fost tensionat și pentru stafful tehnic al oaspeților: Răzvan Lucescu a fost eliminat în minutul 82, după proteste la deciziile arbitrilor. Presa elenă a relatat că tehnicianul ar fi aruncat o sticlă pe teren, semn al frustrării după o partidă complicată în condiții emoționale excepționale.

Victoria aduce Lyon pe primul loc în clasamentul grupelor, asigurând calificarea directă în optimile Europa League. PAOK încheie grupa pe locul doi în subclasament, cu 12 puncte, și va juca în play-off pentru accederea în optimi.

Tragedia suporterilor PAOK a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, pe DN6–E70, în județul Timiș. Un microbuz cu suporteri greci s-a răsturnat, soldându-se cu șapte decese și trei răniți. Rezultatele toxicologice au arătat că șoferul consumase alcool, cannabis și cocaină. Ancheta este în desfășurare.

Deși PAOK a cerut UEFA amânarea meciului, solicitarea a fost respinsă. Clubul grec și Lyon au decis ca partida să fie precedată de un moment de reculegere, în semn de respect pentru suporterii pierduți în accident.