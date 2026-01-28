Social

Suporterii PAOK Salonic au aprins torțe și au lăsat fulare la locul accidentului din Timiș

Suporterii PAOK Salonic au aprins torțe și au lăsat fulare la locul accidentului din TimișFularele lăsate de suporterii PAOK Salonic la locul incidentului. Sursa foto: Facebook/Alfred Simonis
Mai mulți suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic au ajuns la Timișoara în noaptea de marți spre miercuri, după accidentul rutier grav produs în apropiere de Lugoj, în urma căruia șapte persoane au murit, iar alți trei fani au fost răniți. În drumul lor spre Grecia, aceștia s-au oprit la locul impactului, unde au aprins torțe și au lăsat fulare cu însemnele clubului.

Ambasadoarea Republicii Elene la București, Lili Evangelia Grammatika, a revenit miercuri dimineață la Spitalul Județean Timișoara pentru a afla informații despre starea răniților. În timp ce se îndrepta spre intrarea în unitatea medicală, un fan al clubului PAOK Salonic a agresat un jurnalist.

Omagiu la locul accidentului din Timiș

Suporterii PAOK Salonic, care au sosit în România pentru a se interesa de starea colegilor lor răniți, au anunțat că renunță la deplasarea din Franța, unde echipa urma să dispute un meci, și se întorc la Salonic. Înainte de plecare, aceștia s-au oprit la locul accidentului produs lângă Lugoj. Acolo, fanii au aprins torțe și focuri, au cântat și au așezat mai multe fulare cu însemnele echipei favorite, în semn de respect pentru cei care și-au pierdut viața.

Suporterii au părăsit ulterior zona și s-au îndreptat spre Grecia, unde urmează să aștepte sicriele cu trupurile neînsuflețite ale suporterilor.

Vizita ambasadoarei Greciei la spital

Miercuri dimineață, ambasadoarea Republicii Elene la București, Lili Evangelia Grammatika, a revenit la Spitalul Județean Timișoara pentru a se interesa de starea de sănătate a celor trei suporteri răniți în accident.

Spitalul Județean Timișoara

Spitalul Județean Timișoara. Sursa foto: Facebook/Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara

Aceasta se aflase la unitatea medicală și în seara precedentă, când a vizitat doi dintre răniți.

Un jurnalist, agresat de un fan al echipei PAOK Salonic

În momentul în care ambasadoarea, însoțită de prefectul județului Timiș, Elena Micicoi, se îndrepta spre intrarea în spital, un fan al clubului de fotbal PAOK Salonic a agresat un jurnalist aflat la fața locului.

Bărbatul a lovit camera jurnalistului, iar polițiștii aflați la fața locului au intervenit la scurt timp. Aceștia l-au dus la secție pentru audieri.

