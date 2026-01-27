International

Premierul grec, despre accidentul din Timiș: Guvernul elen colaborează îndeaproape cu autoritățile române

Premierul grec, despre accidentul din Timiș: Guvernul elen colaborează îndeaproape cu autoritățile româneAccident Timiș. Sursa foto: Captură video Youtube
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul elen și ambasada Greciei colaborează cu autoritățile române după tragedia de la Timiș, în care șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit, iar alți trei au fost răniți. „Am fost profund şocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viaţa a şapte tineri compatrioţi ai noştri”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Mesajul premierului Greciei după accident

Kyriakos Mitsotakis a declarat că a fost profund șocat de tragedia produsă în România și a precizat că Guvernul elen, alături de Ambasada Greciei, cooperează strâns cu autoritățile române.

„Am fost profund șocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viața a șapte tineri compatrioți ai noștri. Guvernul elen și Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil”, a declarat acesta.

În același mesaj, șeful executivului de la Atena a adăugat: „În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele și toți grecii, îmi exprim sincerele condoleanțe rudelor victimelor și familiei PAOK. Cu dorința comună ca răniții să se însănătoșească repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”.

Detalii despre accidentul din județul Timiș

Accidentul s-a produs marți, în apropiere de Lugoj, în județul Timiș. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, un microbuz în care se aflau zece cetățeni greci a intrat într-o depășire și a lovit un TIR.

Vehiculul avea o capacitate de 8+1 locuri, iar în urma impactului șase persoane au fost găsite fără suflare la fața locului. A șaptea victimă a murit în timpul ce era transportată către spital, iar alte trei persoane au suferit răni și au primit îngrijiri medicale.

Microbuzul venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde era programată partida dintre PAOK Salonic și Olympique Lyon, din Liga Europa.

Meciul, programat joi

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, și Olympique Lyon este programat joi seară, în Franța, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a competiției. Suporterii implicați în accident se deplasau pentru a asista la această partidă.

Autoritățile române continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

