Accident grav în Timiș. Șase oameni au murit și alte trei au ajuns la spital

Un grav accident rutier s-a produs marţi, în judeţul Timiş, soldat cu moartea a şase persoane şi rănirea altor trei. Victimele sunt cetăţeni greci, care se deplasau cu un microbuz din Grecia spre Franţa. IPJ Timiş a anunțat că, din primele verificări efectuate la faţa locului, accidentul s-ar fi produs în timpul unei manevre de depăşire.

Un bărbat care conducea microbuzul dinspre municipiul Caransebeş către Lugoj ar fi intrat în depăşire, iar la revenirea pe banda sa de mers ar fi lovit o cisternă, după care a intrat în coliziune frontală cu un TIR care circula din sens opus.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au anunțat poliţiştii.

În urma impactului violent, şoferul microbuzului şi cinci pasageri au murit pe loc.

Alte trei persoane din acelaşi vehicul, au fost rănite şi transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române a anunţat că traficul rutier a fost oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeş, în zona localităţii Gavojdia, judeţul Timiş, din cauza accidentului în care au fost implicate patru autovehicule.

Autorităţile au menționat că intervenţia medicală şi cercetările la faţa locului sunt în desfăşurare, iar circulaţia rutieră a fost deviată pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeş – DN 58 – DN 58A – Lugoj.

Primele informaţii despre accident au fost comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, care a intervenit cu mai multe echipaje de salvare.

„În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, arată reprezentanţii ISU Timiş.

Potrivit pompierilor, în accident au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) şi un autoturism.

„Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la faţa locului. otodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale şi vor fi transportate la spital”, au mai spus pompierii.