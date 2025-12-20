Social

Accident în lanț pe centura Timișoarei. Patru persoane au avut la spital. Traficul, blocat pe ambele sensuri

Comentează știrea
Accident în lanț pe centura Timișoarei. Patru persoane au avut la spital. Traficul, blocat pe ambele sensuriSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Patru persoane au fost rănite într-un accident produs sâmbătă dimineață pe centura orașului Timișoara, în care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Accident grav pe centura orașului Timișoara

Potrivit ISU Timiș, pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara au intervenit la fața locului. În mașinile implicate se aflau șase persoane, iar echipajele medicale au transportat la spital patru dintre ele – trei bărbați și o femeie. Toate victimele au suferit multiple traumatisme, însă sunt conștiente și cooperante.

La fața locului au intervenit o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Pompieri

Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Circulația este oprită pe ambele sensuri

Pe durata intervenției, traficul a fost oprit pe ambele sensuri.

De ce s-a schimbat tradiția colindului. Copiii nu se mai bucură la nuci și mere
De ce s-a schimbat tradiția colindului. Copiii nu se mai bucură la nuci și mere
Cum călătoreau în România basarabenii aflaţi sub ocupaţie rusească. Amintiri din perioada sovietică
Cum călătoreau în România basarabenii aflaţi sub ocupaţie rusească. Amintiri din perioada sovietică

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara, județul Timiș, a avut loc un accident rutier produs între trei autovehicule, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt în evaluare medicală la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri și se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00”, anunță polițiștii.

Vineri seara, un bărbat de 64 de ani a provocat un accident în Remetea Mare. La intrarea în localitate, șoferul a pierdut controlul mașinii, care a escaladat sensul giratoriu. În urma impactului, o femeie de 58 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită.

Accident grav în Moinești: o tânără de 25 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier

Tot vineri seară, două mașini s-au ciocnit în municipiul Moinești, județul Bacău. În urma impactului, o tânără de 25 de ani a murit , iar doi bărbați au fost răniți.

„În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza  municipiului Moineşti, cartier Vasiesti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme”, au anunțat reprezentanții ISU Bacău.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:53 - Fotografia de Crăciun a Ducilor de Cambridge a cucerit internetul. Moment inedit cu Prințul George și Prințesa Charlotte
12:42 - De ce s-a schimbat tradiția colindului. Copiii nu se mai bucură la nuci și mere
12:34 - Democrații vor să blocheze finanțarea guvernului pentru a salva risipa ecologistă
12:21 - Cum călătoreau în România basarabenii aflaţi sub ocupaţie rusească. Amintiri din perioada sovietică
12:12 - Producția și consumul mondial de vin, în scădere în ultimul deceniu
12:00 - Cuvântarea la TVR a lui Nicolae Ceaușescu din 20 decembrie 1989. A menționat de 13 ori amestecul serviciilor secrete ...

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale