Accident în lanț pe centura Timișoarei. Patru persoane au avut la spital. Traficul, blocat pe ambele sensuri

Patru persoane au fost rănite într-un accident produs sâmbătă dimineață pe centura orașului Timișoara, în care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.

Potrivit ISU Timiș, pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara au intervenit la fața locului. În mașinile implicate se aflau șase persoane, iar echipajele medicale au transportat la spital patru dintre ele – trei bărbați și o femeie. Toate victimele au suferit multiple traumatisme, însă sunt conștiente și cooperante.

La fața locului au intervenit o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Pe durata intervenției, traficul a fost oprit pe ambele sensuri.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara, județul Timiș, a avut loc un accident rutier produs între trei autovehicule, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt în evaluare medicală la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri și se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00”, anunță polițiștii.

Vineri seara, un bărbat de 64 de ani a provocat un accident în Remetea Mare. La intrarea în localitate, șoferul a pierdut controlul mașinii, care a escaladat sensul giratoriu. În urma impactului, o femeie de 58 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită.

Tot vineri seară, două mașini s-au ciocnit în municipiul Moinești, județul Bacău. În urma impactului, o tânără de 25 de ani a murit , iar doi bărbați au fost răniți.

„În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Vasiesti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme”, au anunțat reprezentanții ISU Bacău.