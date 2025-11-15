Accident cu o ambulanță lângă Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Un accident rutier s-a produs sâmbătă în localitatea Remetea Mare, lângă Timișoara, după ce șoferul unui autoturism a provocat coliziunea cu o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și transportați de urgență la spital, potrivit IPJ Timiș.

Un bărbat de 58 de ani care conducea un autoturism pe DN6, dinspre Remetea Mare către Izvin. La ieșirea din localitate, acesta a intrat în coliziune cu o ambulanță privată care circula regulamentar pe sensul opus, condusă de un bărbat de 64 de ani.

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieşire din localitatea Remetea Mare, a intrat în coliziune cu o ambulanţă privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers” au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În urma impactului, ambulanța care transporta doi pacienți la dializă a fost lovită. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și au fost transportați de urgență la spital.

Șoferul ambulanței private, un bărbat de 64 de ani, și cei doi pacienți pe care îi transporta, o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani, au fost răniți și duși de urgență la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier pe DN6, în zona Remetea Mare, a fost oprit pe ambele sensuri până la finalizarea cercetărilor și înlăturarea vehiculelor implicate în accident.

Se estimează că circulația rutieră va fi reluată după ora 13:00.