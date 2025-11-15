Social

Accident cu o ambulanță lângă Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Comentează știrea
Accident cu o ambulanță lângă Timișoara. Trei persoane au fost răniteSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier s-a produs sâmbătă în localitatea Remetea Mare, lângă Timișoara, după ce șoferul unui autoturism a provocat coliziunea cu o ambulanță privată care transporta doi pacienți la dializă. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și transportați de urgență la spital, potrivit IPJ Timiș.

Un șofer a provocat coliziunea cu o ambulanță privată lângă Timișoara

Un bărbat de 58 de ani care conducea un autoturism pe DN6, dinspre Remetea Mare către Izvin. La ieșirea din localitate, acesta a intrat în coliziune cu o ambulanță privată care circula regulamentar pe sensul opus, condusă de un bărbat de 64 de ani.

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieşire din localitatea Remetea Mare,  a intrat în coliziune cu o ambulanţă privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers” au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

În urma impactului, ambulanța care transporta doi pacienți la dializă a fost lovită. Cei doi pacienți și șoferul ambulanței au fost răniți și au fost transportați de urgență la spital.

Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top
Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Șoferul ambulanței private, un bărbat de 64 de ani, și cei doi pacienți pe care îi transporta, o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani, au fost răniți și duși de urgență la spital.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Trafic blocat pe DN6 în zona Remetea Mare

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier pe DN6, în zona Remetea Mare, a fost oprit pe ambele sensuri până la finalizarea cercetărilor și înlăturarea vehiculelor implicate în accident.

Se estimează că circulația rutieră va fi reluată după ora 13:00.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:53 - Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer, potrivit unui nou studiu
14:46 - Raluca Turcan spune că nu va fi ruptă coaliția și Bolojan e cel mai important lider
14:34 - Cele mai scumpe ceasuri vândute vreodată la licitație. Un nou Patek Philippe intră în top
14:28 - Secretul britanic din epoca victoriană care poate reduce pierderile de căldură
14:22 - Preliminarii CM 2026. România - Bosnia, un meci așteptat de milioane de fani. Pe ce post va putea fi urmărit
14:21 - Angajații TVR și-au ales reprezentanții în Consiliul de administrație. Sorin Torică și Cristinel Godinac, favoriți în...

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale