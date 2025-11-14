International Breaking news

Un autobuz a intrat frontal într-o stație din Stockholm. Mai multe persoane au murit

Un autobuz a intrat frontal într-o stație din Stockholm. Mai multe persoane au murit
Vineri seara, în centrul capitalei Suediei, un autobuz a lovit mai multe persoane, provocând atât decese, cât şi răniţi, a anunțat poliţia suedeză, citată de AFP. Presa locală a difuzat imagini în care vehiculul apare izbit de un adăpost pentru călători, iar zona este plină de echipaje de intervenţie şi ambulanţe.

Un autobuz a intrat frontal într-o stație din Stockholm

Cauza producerii tragediei nu era cunoscută inițial, a transmis pentru sursa citată purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Nadya Norton. „Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat”, a declarat ea.

„Este prea devreme să ne pronunţăm şi nu vreau să speculez”, a subliniat reprezentanta poliţiei.

Șoferul autobuzului a fost reținut, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru omor prin imprudență, măsură aplicată conform procedurilor standard, a mai precizat Norton. „Trebuie să-l interogăm, iar apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau plasat în stare de arest”, a adăugat aceasta.

Accident Stockholm

Accident Stockholm. Sursă foto: X.com

Sunt mai multe persoane decedate

Imaginile difuzate de presa suedeză arată numeroase ambulanțe și vehicule de intervenție sosite rapid la locul incidentului. Oscar Davila, reprezentant al serviciului de salvare, a declarat pentru radiodifuzorul public SVT: „Mai multe persoane sunt grav rănite. Sprijinim personalul ambulanțelor la fața locului”.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat existența unor victime decedate, însă fără a furniza date suplimentare. „Există atât persoane rănite, cât și decedate în incident. Poliția nu comentează deocamdată numărul, sexul sau vârstele victimelor”, relatează BBC.

Poliția a izolat zona în care a avut loc evenimentul.

Autoritățile suedeze continuă investigațiile

Vehiculul care a provocat tragedia aparține firmei Transdev, operatorul transportului public din nordul Stockholmului. Lovisa Abom, purtător de cuvânt al companiei, a confirmat: „Este unul dintre autobuzele noastre și este un autobuz supraetajat. Știu că au fost persoane rănite, dar momentan nu am informații despre cum s-a întâmplat”.

Autoritățile suedeze continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

