Un autobuz a intrat frontal într-o stație din Stockholm. Mai multe persoane au murit
- Bianca Ion
- 14 noiembrie 2025, 19:13
Vineri seara, în centrul capitalei Suediei, un autobuz a lovit mai multe persoane, provocând atât decese, cât şi răniţi, a anunțat poliţia suedeză, citată de AFP. Presa locală a difuzat imagini în care vehiculul apare izbit de un adăpost pentru călători, iar zona este plină de echipaje de intervenţie şi ambulanţe.
Un autobuz a intrat frontal într-o stație din Stockholm
Cauza producerii tragediei nu era cunoscută inițial, a transmis pentru sursa citată purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Nadya Norton. „Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat”, a declarat ea.
„Este prea devreme să ne pronunţăm şi nu vreau să speculez”, a subliniat reprezentanta poliţiei.
Șoferul autobuzului a fost reținut, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru omor prin imprudență, măsură aplicată conform procedurilor standard, a mai precizat Norton. „Trebuie să-l interogăm, iar apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau plasat în stare de arest”, a adăugat aceasta.
Sunt mai multe persoane decedate
Imaginile difuzate de presa suedeză arată numeroase ambulanțe și vehicule de intervenție sosite rapid la locul incidentului. Oscar Davila, reprezentant al serviciului de salvare, a declarat pentru radiodifuzorul public SVT: „Mai multe persoane sunt grav rănite. Sprijinim personalul ambulanțelor la fața locului”.
Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat existența unor victime decedate, însă fără a furniza date suplimentare. „Există atât persoane rănite, cât și decedate în incident. Poliția nu comentează deocamdată numărul, sexul sau vârstele victimelor”, relatează BBC.
Poliția a izolat zona în care a avut loc evenimentul.
Autoritățile suedeze continuă investigațiile
Vehiculul care a provocat tragedia aparține firmei Transdev, operatorul transportului public din nordul Stockholmului. Lovisa Abom, purtător de cuvânt al companiei, a confirmat: „Este unul dintre autobuzele noastre și este un autobuz supraetajat. Știu că au fost persoane rănite, dar momentan nu am informații despre cum s-a întâmplat”.
Autoritățile suedeze continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.