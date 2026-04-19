Microbuz cu copii, implicat într-un accident în județul Mureș. Zece persoane au fost rănite

Zece persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs sâmbătă seara pe DN 15, în localitatea Dumbrăvioara, județul Mureș, după ce un autoturism și un microbuz au intrat în coliziune. În urma impactului au fost înregistrate și pagube materiale, inclusiv la un imobil din apropiere și la elemente de semnalizare rutieră, au anunțat autoritățile.

Potrivit datelor transmise de autorități, accidentul s-a produs între un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 18 ani, localnic, și un microbuz aflat sub conducerea unui bărbat de 45 de ani din județul Cluj. Forța impactului a dus la rănirea mai multor persoane aflate în cele două vehicule.

La locul evenimentului au intervenit echipaje de poliție, pompieri, SMURD și ambulanțe, care au securizat zona și au acordat îngrijiri medicale victimelor.

Toate cele zece victime au fost preluate și transportate la unități medicale pentru investigații și tratament de specialitate. Medicii au evaluat starea răniților la UPU Târgu Mureș, unde au ajuns după intervenția echipajelor de urgență.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte de producerea accidentului, au precizat anchetatorii. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

În același județ, autoritățile au intervenit recent și la un alt accident rutier produs în localitatea Vălureni, unde două autoturisme s-au ciocnit, iar șase persoane au fost rănite. Intervenția a fost realizată de echipaje SMURD, ambulanțe SAJ și pompieri militari, care au asigurat și măsuri de prevenire a incendiilor la locul evenimentului.