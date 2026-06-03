Tensiuni majore între Havana și Washington. Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a lansat un atac dur la adresa secretarului de stat american, Marco Rubio, conform EFE.

Oficialul l-a acuzat pe Rubio că a prezentat informații false în fața Senatului SUA, susținând că guvernul cubanez sprijină terorismul global și facilitează operațiunile de spionaj desfășurate de Rusia și China. Conform diplomației cubaneze, scopul acestor afirmații este declanșarea unei crize umanitare care să deschidă calea unei intervenții militare americane pe insulă.

Disputa a izbucnit după ce Marco Rubio a vorbit în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. În cadrul audierilor, secretarul de stat a subliniat că regimul de la Havana continuă să reprezinte o amenințare la adresa securității regionale prin susținerea oferită unor facțiuni armate din America Latină și prin găzduirea unor baze logistice ale Moscovei și Beijingului.

„Cuba a sponsorizat terorismul şi a sprijinit diverse grupări. De exemplu, practic toate grupările teroriste violente de stânga radicală din America Latină au depins, la un moment dat, de sprijinul Cubei”, a argumentat Rubio, dând ca exemple grupările columbiene Armata de Eliberare Naţională (ELN), FARC şi facţiunile lor disidente.

Pe lângă acuzațiile legate de gherilele latino-americane, șeful diplomației de la Washington a atras atenția asupra prezenței militare și de informații din insulă. Secretarul de stat american a susţinut de asemenea că insula cubaneză continuă să găzduiască un număr considerabil de instalaţii de spionaj pentru culegerea de informaţii de către China şi Rusia.

Reacția autorităților de la Havana nu a întârziat să apară. Ministrul de externe Bruno Rodriguez a folosit platformele de socializare pentru a demonta discursul oficialului american. Rodriguez consideră că declarațiile din Senat reprezintă doar un pretext pentru a menține Cuba pe lista neagră a statelor care finanțează terorismul internațional.

În opinia sa, Marco Rubio „nu are argumente în faţa Congresului ţării sale pentru a justifica impunerea acestei măsuri criminale”.

Șeful diplomației cubaneze a criticat, totodată, legislativul american pentru că a permis propagarea acestor mesaje, considerând că miza reală este distrugerea completă a stabilității statului cubanez.

„El îşi arată adevărata faţă. Motivaţia sa politică şi unicul său scop sunt clare: să asfixieze economia cubaneză prin toate mijloacele posibile, să provoace o criză umanitară şi să promoveze o intervenţie militară în Cuba.”

Acest nou episod de tensiune vine în contextul în care Administrația condusă de Donald Trump a intensificat semnificativ măsurile punitive împotriva Havanei. După capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în luna ianuarie, Washingtonul a impus o blocadă petrolieră strictă asupra Cubei. Această măsură a adâncit criza economică și socială din insulă, fiind dublată de avertismentele repetate ale liderului de la Casa Albă privind o posibilă preluare a controlului asupra țării.

Deși au existat o serie de contacte bilaterale discrete destinate găsirii unei căi de ieșire din acest blocaj, pozițiile celor două state rămân ireconciliabile. În timp ce Washingtonul cere reforme politice profunde, autoritățile de la Havana avertizează că destinele țării pot fi hotărâte exclusiv de cetățenii săi, acuzând direct Statele Unite de pregătirea unei agresiuni militare iminente.