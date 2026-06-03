Statele Unite au atacat marți o bază de control militar terestru iranian și au combătut multiple atacuri iraniene cu rachete și drone îndreptate spre Kuweit și Bahrain, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), într-o postare pe X.

CENTCOM a descris atacurile asupra centrului de control al insulei Qeshm drept „atacuri de autoapărare”, ordonate după ce forțele americane au doborât trei drone de atac unidirecționale iraniene care vizau nave din apropiere.

Ca represalii, Iranul a lansat mai multe rachete asupra Bahrainului și Kuweitului. Trei dintre acestea au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului, iar două care erau îndreptate spre Kuweit au eșuat înainte de a-și atinge țintele.

La scurt timp după aceea, Iranul a lansat un alt val de drone menite să atace forțele americane din Kuweit. CENTCOM a anunțat că a doborât cu succes mai multe drone și că niciun membru al personalului sau al bunurilor americane nu a fost rănit în timpul incidentului.

Marți, SUA a dezactivat un petrolier gol care încerca să ajungă într-un port iranian, lansând o rachetă în motorul navei după ce echipajul nu a respectat instrucțiunile din Golful Persic.

Potrivit CENTCOM, forțele americane au emis avertismente repetate echipajului navei sub pavilion Botswana pe parcursul a 24 de ore, în timp ce aceasta naviga spre insula Kharg din Iran.

Pentru a împiedica petrolierul să ajungă în Iran, o aeronavă americană a lansat o rachetă în sala motoarelor navei, scoțând-o din funcțiune.

Într-o declarație pe X, CENTCOM a afirmat că aceasta este a șasea navă comercială scoasă din funcțiune de forțele americane de când a început blocada porturilor iraniene de-a lungul Strâmtorii Ormuz, pe 13 aprilie.

Vineri, CENTCOM a luat măsuri similare împotriva unei nave sub pavilion Gambia în Golful Oman care încerca să ajungă într-un port iranian.

În incidentul respectiv, peste 20 de avertismente au fost emise echipajului navei înainte ca aceasta să fie scoasă din uz de o rachetă Hellfire.

CENTCOM a atacat recent și ținte iraniene situate de-a lungul Strâmtorii Ormuz, ca represalii pentru doborârea de către Iran a unei drone americane deasupra apelor internaționale.

Luni, CENTCOM a anunțat că a atacat situri radar iraniene și situri de comandă și control al dronelor din Goruk și de pe insula Qeshm. În aceleași atacuri, forțele americane au distrus, de asemenea, două drone de atac unidirecționale care reprezentau o amenințare pentru navele care tranzitau apele din apropiere.