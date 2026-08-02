Belarus își extinde prezența militară în imediata apropiere a frontierei de sud. Regiunea Gomel, situată la doar 40 de kilometri de granița cu Ucraina, găzduiește procesul de constituire a unei noi unități speciale de asalt aeropurtat, o decizie ce accentuează climatul de securitate extrem de volatil din regiune, conform mediafax.ro.

Anunțul oficial privind înființarea acestei structuri a fost făcut de colonelul Alexander Ilyukevich în cadrul unei intervenții televizate la postul public VoenTV. Conform informațiilor preluate de publicația ZN.UA, responsabilul militar a explicat că procesul de organizare este deja în derulare și avansează într-un ritm alert.

„Am început deja formarea unităților militare. A fost format un batalion, au fost recrutați ofițeri și a fost recrutat personal. Anul acesta, formăm un alt batalion, alături de unități de sprijin de luptă, unități de artilerie, antiaeriene și de recunoaștere.”, a declarat Ilyukevich.

Decizia de a amplasa Brigada 37 de Asalt Aerian în regiunea Gomel răspunde obiectivului autorităților de la Minsk de a securiza zona de sud, considerată o prioritate majoră pentru conducerea militară belarusă. Această nouă structură vine să completeze efectivele existente ale trupelor aeropurtate ale țării. În prezent, Belarus dispune de alte trei brigăzi separate de asalt aerian: Brigada 103 localizată la Vitebsk, Brigada 38 situată în Brest și Brigada 5 din Maryina Horka, aflată în proximitatea capitalei Minsk.

Măsura vine în contextul unei intensificări semnificative a activităților militare belaruse în zona de frontieră pe parcursul ultimelor săptămâni.

Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei (DPSU) a semnalat încă de la începutul lunii iulie că pe teritoriul belarus din apropierea frontierei au demarat lucrări de dezvoltare a infrastructurii militare. Printre proiectele identificate se numără noi spații de antrenament și centre logistice destinate susținerii trupelor.

Subiectul mobilizării și al utilizării efectivelor militare a fost atins și de liderul de la Minsk într-un context neașteptat. În timpul unei conferințe telefonice din luna iulie privitoare la campania agricolă de recoltare din 2026, Alexandr Lukașenko a vorbit despre trimiterea persoanelor indisciplinate direct în zona de graniță.

„Oricine nu execută ordinele ar trebui trimis în armată. Să servească acolo. Pot sta în pădure. Au nevoie și de personal acolo. Toți cei care nu știu să muncească – în armată și la granița de sud.”, a declarat Lukașenko.

Liderul belarus continuă să afirme în mod public că Ucraina reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Belarusului, susținând totodată că țara sa nu intenționează să se implice direct într-un conflict armat. În replică, serviciile de informații ucrainene mențin avertismentele referitoare la presiunile constante pe care le exercită Rusia asupra regimului de la Minsk pentru a obține o extindere a implicării militare belaruse.