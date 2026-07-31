Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale (MApN) a detectat, în noaptea de 30 spre 31 iulie, un grup de ţinte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România şi Ucraina, iar autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din judeţul Tulcea. Potrivit MApN, niciuna dintre ţinte nu a pătruns în spaţiul aerian naţional.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:30, iar măsurile de monitorizare au fost activate imediat. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice, dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea în cadrul misiunilor NATO de poliţie aeriană, au fost ridicate de la sol pentru supravegherea situaţiei. Alerta a fost ridicată la ora 03:15, după ce ţintele au dispărut de pe sistemele radar.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, sistemul radar a identificat mai multe ţinte aeriene care au evoluat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopţii de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

Conform instituţiei, aeronavele au avut misiunea de a monitoriza evoluţia situaţiei din apropierea graniţei României, în contextul atacurilor desfăşurate pe teritoriul Ucrainei.

În urma detectării ţintelor aeriene, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care a dispus transmiterea unui mesaj RO-Alert către populaţia din judeţul Tulcea.

Acest tip de avertizare este utilizat preventiv atunci când există posibilitatea ca activităţile militare desfăşurate în apropierea graniţei să genereze riscuri pentru populaţie. Autorităţile recomandă cetăţenilor să respecte indicaţiile transmise prin sistemul RO-Alert şi să urmărească informaţiile oficiale.

Ministerul Apărării precizează că ţintele aeriene nu au încălcat spaţiul aerian al României.

„Ţintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Ulterior dispariţiei de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei”, a transmis MApN.

Instituţia nu a oferit, până în acest moment, informaţii suplimentare privind natura ţintelor aeriene sau amploarea exploziilor raportate dincolo de graniţă.

Potrivit datelor oficiale, alerta aeriană a încetat la ora 03:15, după ce sistemele de monitorizare nu au mai detectat ţinte în apropierea frontierei.

În ultimii ani, astfel de alerte au devenit mai frecvente în judeţele din estul României, în special în Tulcea şi Galaţi, pe fondul atacurilor desfăşurate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare şi logistice din sudul Ucrainei, în apropierea graniţei române. În astfel de situaţii, autorităţile române monitorizează permanent spaţiul aerian şi cooperează cu aliaţii NATO pentru asigurarea securităţii flancului estic.