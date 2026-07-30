Primele declarații ale pilotului român de F-16: Cum au fost doborâte cele două drone

Pilotul român care a neutralizat două drone intrate neautorizat în spațiul aerian al țării a vorbit pentru prima dată despre intervențiile executate la manșa unui avion F-16. Militarul, a cărui identitate este protejată din motive de securitate, a descris pentru Ministerul Apărării Naționale alarmele succesive, momentele interceptării și rolul întregii echipe implicate în apărarea spațiului aerian.

Cele două misiuni au avut loc la mai puțin de 24 de ore distanță. Prima dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie, deasupra unei zone nepopulate din județul Buzău, iar cea de-a doua a fost neutralizată sâmbătă dimineață, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Interviul a fost acordat Ministerului Apărării Naționale, fără ca numele, indicativul de zbor sau fotografia pilotului să fie făcute publice. Militarul a povestit că alarma a fost declanșată în repetate rânduri și că echipajele nu știau înaintea decolării ce tip de misiune urmau să execute.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar, am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a mărturisit acesta.

Pilotul a declarat că ambele operațiuni au impus același nivel de atenție, chiar dacă timpul necesar pentru neutralizarea țintelor a fost diferit.

„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare”, a explicat pilotul.

Militarul a afirmat că reușita unei asemenea intervenții nu îi aparține doar pilotului aflat la manșa aeronavei. Acesta a vorbit despre contribuția tehnicului de bord, a controlorilor de trafic aerian, a colegului de celulă și a militarilor aflați la sol.

„De la tehnic de bord, de la controlor de trafic aerian și până la colegul de celulă, care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa.

Fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, controlor de trafic aerian, până la primul om din unitate, de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a spus acesta.

Pilotul a declarat că amploarea unei misiuni poate fi conștientizată pe deplin abia după revenirea în siguranță la bază.

„După orice misiune de ALFA, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune, să facem și să obținem în aceeași măsură.

A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație, care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Davidovici și Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce-au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani, poate cu o altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României.

Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu, nu să acceptă el acel nu de la început. Nu sunt singuri, noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm.

Același pilot, aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 și sprijinit de același coleg, a doborât sâmbătă dimineață o altă dronă care pătrunsese fără autorizare în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Intervenția a fost a doua executată de militar în mai puțin de 24 de ore. Cu o zi înainte, acesta neutralizase o dronă deasupra județului Buzău.

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, o dronă care zbura în apropierea frontierei cu Ucraina și care a intrat în spațiul aerian național.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat aparatul și au aplicat procedurile de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă într-o zonă nelocuită din apropierea frontierei. Echipele Ministerului Apărării urmau să ajungă la locul impactului pentru verificarea terenului și recuperarea fragmentelor.

Ministerul Apărării Naționale nu a făcut publice identitatea pilotului, indicativul său de zbor sau o imagine a acestuia. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat însă că militarul care a angajat prima dronă are gradul de căpitan și nu depășește vârsta de 28 de ani.

Colegul care l-a sprijinit în timpul misiunii are gradul de locotenent și o vârstă apropiată. Generalul a afirmat că cei doi sunt militari tineri și că intervenția a arătat nivelul de pregătire al aviației militare române.

Și militarii care au coordonat interceptarea de la sol sunt ofițeri tineri, cu grade de sublocotenent și locotenent.

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că dorește ca pilotul să primească o decorație națională pentru modul în care a executat misiunea. Dacă militarul nu va fi decorat la nivel național, șeful Armatei a spus că îl va recompensa în cadrul instituției militare.

Prima intervenție a avut loc vineri, 24 iulie. O aeronavă F-16 aparținând Bazei 86 Aeriene de la Fetești, aflată într-o misiune de Poliție Aeriană, a urmărit drona care intrase în spațiul aerian al României.

Pilotul a angajat ținta cu o rachetă aer-aer și a neutralizat-o deasupra unei zone nepopulate din apropierea localității Padina, județul Buzău.

La mai puțin de 24 de ore, același militar, aflat în același avion F-16 și asistat de același coleg, a participat la interceptarea și doborârea celei de-a doua drone în apropierea frontierei cu Ucraina.