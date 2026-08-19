MApN intervine după problemele de la CSA Steaua

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri că bugetul CSA Steaua a fost redus cu 30% la începutul anului 2026, în contextul procesului de reorganizare a clubului. Cum această reorganizare nu a fost finalizată la termen, cea mai mare parte din suma nealocată inițial a fost virată înapoi în iulie, iar MApN susține că activitatea sportivă de performanță nu este afectată până la finalul anului.

Ministerul a transmis că reorganizarea CSA Steaua a fost reprogramată pentru luna octombrie și că sunt asigurate obligațiile contractuale, participarea la competiții și cheltuielile necesare funcționării clubului.

“Precizări MApN referitoare la bugetul CSA Steaua. Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la bugetul CSA Steaua, Ministerul Apărării Naţionale face următoarele precizări: La începutul anului 2026, având în vedere nevoia de reorganizare a CSA Steaua, alocarea bugetară a clubului a fost diminuată cu 30 la sută.

Întrucât reorganizarea nu s-a încheiat în timp util, fiind replanificată să se finalizeze în luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din bugetul nealocat la începutul anului a fost virată înapoi clubului în luna iulie.

După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanţă. Sunt asigurate plata obligaţiilor contractuale asumate, participarea la competiţiile prevăzute în calendarele sportive şi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii clubului până la finalul anului.

Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activităţii clubului, clarificarea responsabilităţilor şi identificarea unor soluţii care să permită dezvoltarea pe termen lung a activităţii sportive. Ministerul Apărării Naţionale acordă o atenţie deosebită situaţiei Clubului Sportiv al Armatei Steaua şi identificării celor mai bune soluţii pentru asigurarea unui cadru de funcţionare eficient, sustenabil şi adaptat obiectivelor de performanţă sportivă ale clubului.

În acest sens, ministrul apărării naţionale a subliniat că „obiectivul rămâne promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă pentru care este necesară modificarea cadrului legislativ care să permită acest lucru, etapă de realizat de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline”.

Ministerul Apărării Naţionale urmăreşte în permanenţă modul în care sunt utilizate resursele alocate şi analizează soluţiile necesare pentru ca activitatea CSA Steaua să se desfăşoare în condiţii de eficienţă, transparenţă şi sustenabilitate financiară”, este comunicatul MApN.

Ministerul Apărării anunță că reducerea de 30% aplicată la începutul anului a fost legată de intenția de reorganizare a clubului. Cum procesul nu a fost finalizat la timp, termenul a fost mutat în luna octombrie, iar o mare parte dintre fondurile nealocate inițial au revenit clubului în luna iulie.

MApN susține că, în urma acestei alocări, nicio activitate sportivă de performanță nu este afectată și că sunt acoperite cheltuielile necesare până la sfârșitul anului.

Ministerul anunță că obiectivul echipei de fotbal rămâne promovarea în prima ligă. Pentru ca acest lucru să fie posibil, însă, este nevoie de modificarea legislației actuale. Potrivit comunicatului, acest pas ar urma să fie făcut după instalarea unui guvern cu puteri depline.

Reorganizarea clubului are ca obiectiv eficientizarea activității, stabilirea mai clară a responsabilităților și găsirea unor soluții pentru dezvoltarea pe termen lung.

Explicațiile MApN au venit la o zi după ce antrenorul Daniel Oprița a anunțat că și-a prezentat demisia din cauza situației dificile de la CSA Steaua.

Tehnicianul a vorbit despre reducerea bugetului, numărul mic de jucători disponibili și problemele de lot.

„Suntem într-o situaţie foarte dificilă şi să vedem dacă putem ieşi din ea. S-a redus bugetul şi suntem foarte puţini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Ştiu că aşa e, chiar nu avem cum. Eu am 12 seniori, doi care erau juniori şi i-am trecut la seniori, pe Călugărescu şi Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentaţi şi ar trebui să facă pauză de la antrenamente două săptămâni. Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, dintre care 7 juniori, care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători şi nu ştiu dacă pot să fac un 11 cu Csikszereda. A venit bugetul foarte târziu şi nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele. Bărbulescu a plecat ca să mai economisim puţin. Eu mi-am dat demisia şi scris şi verbal. Mi-au respins-o. Aştept să mi-o accepte pentru că eu nu ţin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aştept să iasă cineva din club şi să spună lucrurile astea”, a spus Opriţa, potrivit fanatik.ro.

MApN susține însă că, după revenirea unei mari părți din buget în luna iulie, activitatea clubului poate continua până la finalul anului fără afectarea competițiilor sau a obligațiilor asumate.