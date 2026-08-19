Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, miercuri, că România ar putea avea un nou premier desemnat la 1 septembrie și a susținut că, dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate, soluția ar fi organizarea de alegeri anticipate. Președintele Consiliului Național al PSD a criticat, în același timp, politica Guvernului condus de Ilie Bolojan, a spus că nu mai vede posibilă o înțelegere cu PNL și a afirmat că PSD ar trebui să negocieze pe proiecte inclusiv cu AUR.

Tudose a comentat și situația lui Dominic Fritz, după decizia CCR privind conflictul de interese, precum și întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Europarlamentarul PSD a lansat și ironii la adresa ministrului interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță.

Fostul premier l-a criticat pe Ilie Bolojan și a susținut că PSD a greșit că nu a ieșit mai devreme de la guvernare, în momentul în care a fost decisă majorarea TVA. „Am văzut cum se manifestă, parcă e reclamă la foame și frig. Asta îmi inspiră mie”, a spus Mihai Tudose.

Președintele Consiliului Național al PSD a afirmat că partidul ar fi trebuit să rupă mai devreme acordul de guvernare.

„Cea mai mare greșeală a PSD a fost că nu a rupt căruța atunci, cu TVA-ul. Noi am stabilit în campanie: nimeni nu mărea TVA-ul, nu că eram nebuni. Mărirea TVA-ului și a taxelor, la economie care scârțâie, o duci în cap. E la manual”, a declarat Tudose.

El a susținut că social-democrații au acceptat inițial măsurile pentru a nu fi acuzați că blochează funcționarea Guvernului.

„Am acceptat că lasă, să nu fim noi ăia care stricăm joaca. Până la urmă, ajunge! Iar tot ce s-a întâmplat de atunci: «Facem reformă, blocăm angajările. Nu mai facem nimic, nu mai aruncăm banii pe prostii!»”, a spus europarlamentarul PSD. Tudose a ironizat și unele dintre deciziile luate de Guvern, făcând referire la investițiile în infrastructura sportivă.

„Mă rog, la ultima ședință de guvern, știți că facem stadioane la Oradea”, a adăugat el.

Mihai Tudose a declarat că, în ziua votului asupra moțiunii, PSD ar fi trebuit să solicite o nouă desemnare pentru funcția de premier, argumentând că se formase o nouă majoritate politică.

În lipsa unei majorități funcționale, social-democratul a susținut că soluția ar fi revenirea la alegeri: „Hai înapoi la alegeri, hai la popor, frate. Dacă ies tot procentele astea și tot nu se formează, le mai facem o dată. În stilul ăsta o să ajungem, economic, într-o zonă din care nu ne mai putem întoarce”.

Europarlamentarul PSD a spus că nu exclude negocierile cu niciun partid, inclusiv cu AUR, dacă acestea ar avea la bază proiecte politice concrete. „Viziunea mea despre orice partid politic este că are niște voturi în spate. Aș negocia pe proiecte cu AUR. Negociez cu toată lumea”, a spus Tudose. În schimb, el a afirmat că nu mai crede într-o colaborare cu PNL. „Nu cred că se mai poate face niciun proiect cu PNL, cu nicio aripă”, a declarat Mihai Tudose, la gandul.ro.

Mihai Tudose a susținut că are informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar urma să facă o desemnare pentru funcția de premier la 1 septembrie.

Europarlamentarul PSD a spus că, în cazul în care partidele nu reușesc să formeze Guvernul, șeful statului ar putea interveni pentru deblocarea situației: „Dacă ne demonstrăm incapacitatea de a face guvernul, președintele continuă demersul în alte modalități. Eu înțeleg că pe 1 septembrie președintele va spune ceva. Nu și-a imaginat nimeni că vor decurge așa lucrurile. Suntem partid politic, dar nu facem noi desemnări”.

El a adăugat că președintele ar putea fi nevoit să ia o decizie în contextul situației politice și economice.

„Eu cred că domnul președinte va decide la un moment dat că trebuie să facă ceva pentru că România e în picaj, nu că e mare schimbare acum”, a spus Mihai Tudose.

Europarlamentarul PSD l-a criticat și pe ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță, folosind o comparație cu activitatea unei cantine. „Omul e foarte bun, pe comunicare și pe livrat. E ca și cum l-ai pus șef la cantină”, a spus Tudose.

El a continuat ironia referindu-se la verificările și măsurile administrative despre care a afirmat că au fost prezentate de ministru: „Omul a găsit că se curățau cartofii prea adânc și se arunca mult la coajă, că bucătăreasa mai «cotea» o bucățică de brânză, ceea ce nu e normal, că se cumpărau alimente de unde nu trebuie și fără licitație și morcovii ăia trebuiau cumpărați cu proceduri competitive, ceea ce «bă, e corect ce face». Jos pălăria!”.

El a susținut însă că astfel de măsuri nu sunt suficiente dacă instituția nu produce rezultate concrete. „Dar, între timp, n-a făcut nimica de mâncare! Cantina aia nu a livrat mâncare la oamenii ăia care stăteau. N-a livrat nimic”, a spus Tudose.

Mihai Tudose a comentat și situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după decizia Curții Constituționale referitoare la conflictul de interese. Europarlamentarul PSD a susținut că Fritz ar trebui să accepte consecințele deciziilor instanțelor și ale Curții Constituționale.

„Tu ai o decizie ANI, OK, ai trecut prin două instanțe, ambele instanțe ți-au spus că e nasol. N-ai urlat atunci, că stăteai liniștit, îți făceai mandatul. Acum, dacă tot ai greșit și ești incompatibil și n-ai voie să mai fii primar, du-te și acasă”, a declarat Tudose.

El a ironizat anunțul lui Fritz privind posibilitatea de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Nu, ne ducem la CEDO, ne ducem la ONU, la Tribunalul Galaxiei”, a spus Mihai Tudose.

Social-democratul a susținut că situația nu poate fi pusă pe seama PSD și a contestat criticile la adresa Curții Constituționale. „Sunt 200 de oameni în situația asta, iar PSD nu are majoritate la Curtea Constituțională, dar este justiția de vină. Ați înnebunit?”, a afirmat Tudose.

El a mai spus că situația politică ar avea și un beneficiar. „Cel mai mare câștigător al «șifonării» lui Fritz e Bolojan”, a declarat europarlamentarul PSD.

Mihai Tudose a comentat și întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, desfășurată în biroul președintelui Senatului.

Tudose a pus sub semnul întrebării locul în care a avut loc întâlnirea și faptul că președintele Senatului, Mircea Abrudean, nu era prezent.

„Cum să se întâlnească președintele Curții Constituționale cu prim-ministrul într-un birou la unul care nu-i acolo? Abrudean, președintele Senatului, era la Cluj”, a spus Mihai Tudose.

El a susținut că accesul într-un astfel de birou ar fi supus unor reguli speciale.

„Domne, știți că în birourile care au un telefon T.O. (telefon operativ, n.r.) – e al doilea om în stat – nu prea poți să intri în lipsa lui?”, a declarat Tudose. Fostul premier a continuat prin a descrie regulile pe care a spus că le cunoștea din perioada în care ocupa funcția de prim-ministru.

„E acolo, telefonul ăla special, eu știu că, pe vremea mea, avea o cărticică în care scria că nu pot fi în birou în lipsa ta decât următorii: șefa de cabinet, doamna care face curat și așa mai departe, o listă scurtă, care să fie singuri în birou”, a spus el.

Tudose a pus sub semnul întrebării și motivul pentru care întâlnirea ar fi avut loc în acel spațiu.

„De ce a zis doamna președinte că s-au întâlnit? Că îi trebuia niște spații. Administratorul clădirii este Camera Deputaților, Sorin Grindeanu. Ne-am întâlnit la unul în birou ca să discutăm despre ceva care nu era treaba ta”, a rezumat Mihai Tudose.