Președintele american Donald Trump a negat luni, 28 septembrie 2026, că l-ar fi întrebat pe liderul chinez Xi Jinping dacă dorește să cumpere arme din Statele Unite, contrazicând astfel declarația ambasadorului SUA la Beijing, David Perdue, potrivit Associated Press.

Disputa a apărut la doar câteva zile după vizita de stat a lui Xi la Washington și după summitul americano-chinez desfășurat în capitala SUA.

Ambasadorul Perdue afirmase într-un interviu pentru Fox News că Donald Trump i-ar fi adresat lui Xi întrebarea dacă Beijingul ar fi interesat să cumpere armament american. Trump a respins ulterior această versiune și a sugerat că Perdue s-ar fi putut referi la Taiwan.

Totuși, președintele american a adăugat că Beijingul ar putea fi interesat de echipamente militare americane și că o asemenea idee „poate este o idee bună”.

Întrebat despre declarațiile ambasadorului David Perdue, Trump a părut să pună sub semnul întrebării informația.

„Către China? Vrei să spui Taiwan?”, a întrebat Trump, potrivit relatării Associated Press. Președintele american a continuat spunând că nu auzise despre acel episod și că va trebui să discute cu ambasadorul.

Ulterior, Trump a afirmat că Beijingul „probabil ar dori să cumpere” echipamente americane, pe care le-a descris drept superioare, adăugând: „Poate este o idee bună”. În același timp, el a precizat că subiectul nu a fost discutat cu Xi și că Perdue „probabil vorbea despre Taiwan”.

Declarațiile au creat o diferență evidentă între relatarea ambasadorului american și versiunea prezentată ulterior de președinte.

Departamentul de Stat a încercat luni să clarifice situația și să se distanțeze de ideea unei eventuale vânzări de arme către Beijing.

„Legislația SUA interzice vânzările de arme către China și nu există nicio ofertă sau niciun plan de a vinde arme Chinei”, a transmis Departamentul de Stat, potrivit relatărilor despre poziția administrației.

Reglementările americane privind exporturile de armament includ China în categoria statelor cărora li se aplică restricții privind exporturile și vânzările de articole și servicii de apărare. Documentele Departamentului de Stat prevăd o politică de embargo asupra armamentului pentru China.

Prin urmare, chiar dacă discuția relatată de Perdue ar fi avut loc, aceasta nu ar echivala cu existența unui acord sau a unui plan concret de vânzare de arme către Beijing.

Subiectul este strâns legat de Taiwan, unul dintre cele mai dificile dosare din relația dintre Washington și Beijing.

Statele Unite nu recunosc Taiwanul ca stat independent, însă furnizează insulei armament destinat consolidării capacității sale de apărare. Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului Chinei și se opune constant vânzărilor americane de arme către Taipei.

După summitul Trump-Xi de la Washington, un oficial taiwanez a declarat că Statele Unite continuă să înțeleagă nevoile de apărare ale Taiwanului. Taipei așteaptă în continuare aprobarea unui pachet de armament în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari.

China a cerut în repetate rânduri Washingtonului să oprească livrările de arme către Taiwan. Problema a fost discutată și în cadrul contactelor directe dintre Trump și Xi.

Vânzarea de armament american către China ar reprezenta o schimbare importantă față de politica urmată de Washington în ultimele decenii. Potrivit experților citați de Associated Press, Statele Unite nu au mai vândut arme Beijingului din anii 1980.

În același timp, administrația Trump a folosit în negocierile cu Beijingul problema vânzărilor de arme către Taiwan ca element de negociere. În urma unei întâlniri anterioare dintre Trump și Xi, Statele Unite au suspendat temporar un pachet de armament pentru Taiwan estimat la 14 miliarde de dolari, iar Trump a descris vânzările drept un instrument de negociere cu China.

Contextul explică sensibilitatea declarației lui Perdue: o eventuală ofertă directă de armament către China ar implica nu doar o problemă comercială, ci și implicații pentru politica de securitate a SUA în Asia și pentru relația Washingtonului cu Taiwanul.

La Beijing, Ministerul chinez de Externe nu a confirmat informația potrivit căreia Trump i-ar fi oferit lui Xi posibilitatea de a cumpăra arme americane.

Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a declarat că China își consolidează capacitățile de apărare în funcție de propriile necesități și că Beijingul este angajat în menținerea păcii și stabilității.

Declarația nu oferă însă detalii despre existența unei asemenea conversații între Trump și Xi.