O operațiune complexă de căutare a fost desfășurată duminică în centrul județului Galați, după ce o dronă de cercetare a fost doborâtă de o aeronavă militară. Timp de aproximativ patru ore, un elicopter al Ministerului Apărării Naționale a survolat zona pe o rază de 3,5 kilometri de la locul impactului. Dup-amiază, efectivele militare s-au retras, iar cercetările la sol au fost preluate integral de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

La 12 ore de la interceptarea aeriană, ancheta este departe de a se fi încheiat. Intervenția a fost sprijinită din aer pentru identificarea tuturor elementelor prăbușite.

„MApN a venit cu un elicopter, pentru a ajuta cercetarea. Elicopterul a survolat zona pe o rază de 3,5 km de la locul găsirii bucăţilor de rachetă care au doborât drona”. a transmis duminică după-amiază pentru news.ro prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc.

Reprezentanții administrației locale au oferit detalii suplimentare despre desfășurarea acțiunii de căutare din prima parte a zilei.

„A survolat zona de pe la 12-13 până pe la ora 16, căutând eventuale resturi”, întăreşte spusses prefectului şi Petrişor Mohoria, primarul comunei Corni.

„Detonarea (doborârea, - n.r.) a fost într-o zonă sigură, nepopulată, am înţeles de la MApN că nu avea explozibili, era o dronă de cercetare”, mai spune primarul.

Aparatul de zbor a fost doborât la limita dintre comunele Corni și Vârlezi, la aproximativ 2,5 kilometri de prima localitate și la patru kilometri de cea de-a doua.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, sistemele de supraveghere au detectat o țintă aeriană neidentificată la ora 04:44. Aceasta a pătruns în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova, la circa 24 de kilometri nord de municipiul Galați. Pentru neutralizarea obiectului, a intervenit o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflată în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Doborârea a avut loc în siguranță la ora 05:01, iar alerta aeriană a încetat oficial la ora 05:20.

După retragerea forțelor armate, activitatea din teren a trecut sub coordonarea structurilor de poliție.

„În prezent, MApN şi-a retras oamenii din teren”, a declarat prefectul Toderaşc pentru sursa citată. „La faţa locului au rămas reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean. MApN doar a oferit sprijin. Din câte înţeleg eu, de caz se ocupă criminalistica de la Inspectoratul de Poliţie”, a transmis prefectul. Acesta estimează că ar fi vorba de mai mult de zece reprezentanţi ai IPJ Galaţi, rămaşi să continue cercetările.

Aparatul s-a dezintegrat la impactul cu solul, iar resturile au fost împrăștiate pe o suprafață substanțială, măsurând peste 500 de metri.

„Au fost găsite fragmente de dronă dar nu au fost găsite elemente care să ducă la identificarea dronei, cum ar fi motorul, au fost găsite doar bucăţi de carbon din fuzelaj”, susţine Toderaşc.

„Nu a fost raportat vreun incendiu, dacă era incendiu era uşor, ştiam unde să căutăm”, mai spune acesta. „Majoritatea resturilor au căzut pe o mirişte, un lan de grâu recent cules”. Conform prefectului şi autorităţilor locale, resturi din aparatul de zbor s-au prăbuşit exact la limita comunelor Corni şi Vârlezi, pe ambele unităţi administrativ teritoriale.

În ciuda desfășurării mari de forțe și a gravității incidentului, comunitățile locale au rămas calme, mai ales în condițiile în care drona nu transporta încărcătură explozivă. „Populaţia e calmă. În primă fază, dimineaţă, au fost întrebări, dar s-au liniştit”, susţine primarul Petrişor Mohoria.