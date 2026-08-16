Proprietățile private deținute de Regele Charles și Prințul William s-ar putea confrunta cu cheltuieli substanțiale în perioada următoare. Pentru a respecta standardele de eficiență energetică recent anunțate, Casa Regală Britanică ar putea fi nevoită să investească până la 10 milioane de lire sterline în lucrări de modernizare a sute de locuințe oferite spre închiriere, anunță The Guardian.

Conform noilor măsuri stabilite de autorități, toți proprietarii de imobile vor fi obligați să asigure un certificat de performanță energetică de nivel minim C până în anul 2030, în condițiile în care limita actuală admisă este nivelul E. Aceste certificate, introduse în anul 2007 pentru a combate emisiile nocive, măsoară randamentul energetic și oferă o estimare a costurilor de întreținere și a impactului asupra mediului înconjurător. Ratingurile variază de la litera A, atribuită clădirilor cel mai bine izolate, până la litera G, rezervată construcțiilor cu cel mai scăzut randament.

O analiză amplă realizată de publicația The Guardian arată că aproape nouă din zece locuințe rezidențiale amplasate pe domeniul Sandringham și în ducatele Lancaster și Cornwall prezintă în prezent un rating energetic de nivel D sau chiar mai scăzut. Această situație plasează proprietățile regale într-o zonă vulnerabilă din punct de vedere al reglementărilor, fiind necesare renovări majore la nivelul structurilor și al sistemelor de încălzire.

Situația devine delicată din punct de vedere al imaginii publice, mai ales că atât Regele Charles, cât și Prințul William sunt cunoscuți la nivel internațional pentru implicarea și susținerea cauzelor de mediu. În contextul actual, marcat de criza climatică și de scumpirea energiei, lipsa de aliniere la noile reguli ar putea atrage critici severe. Costurile estimate pentru aducerea fiecărui imobil la standardele cerute ajung la 10.000 de lire sterline, iar neefectuarea lucrărilor necesare pentru locuințele închiriate poate atrage amenzi de până la 30.000 de lire sterline pentru fiecare proprietate în parte.

Reprezentanții executivului subliniază că noile măsuri au scopul de a sprijini populația și de a reduce cheltuielile lunare ale familiilor. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Toată lumea merită să locuiască într-o casă caldă și confortabilă. Planurile noastre ca locuințele private de închiriat să devină EPC C până în 2030 ar putea scoate până la o jumătate de milion de gospodării din sărăcia energetică până în 2030, reducând facturile pentru a oferi familiilor din întreaga țară spațiul de respiro de care au nevoie”.

Statisticile arată că, la nivel național, puțin peste 50% din totalul locuințelor de închiriat nu ating în prezent nivelul C. Cu toate acestea, investigația jurnalistică indică faptul că proprietățile aflate sub administrarea celor trei mari domenii regale au un grad de izolație mult mai slab și generează cheltuieli de încălzire sensibil mai mari comparativ cu media generală din Marea Britanie.