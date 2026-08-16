Monden

Regele Charles și Prințul William, obligați la investiții masive. Suma necesară pentru modernizarea domeniilor regale

Comentează știrea
Regele Charles și Prințul William, obligați la investiții masive. Suma necesară pentru modernizarea domeniilor regaleSursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Proprietățile private deținute de Regele Charles și Prințul William s-ar putea confrunta cu cheltuieli substanțiale în perioada următoare. Pentru a respecta standardele de eficiență energetică recent anunțate, Casa Regală Britanică ar putea fi nevoită să investească până la 10 milioane de lire sterline în lucrări de modernizare a sute de locuințe oferite spre închiriere, anunță The Guardian.

Regele Charles și Prințul William, obligați la investiții masive. Suma necesară pentru modernizarea domeniilor regale

Conform noilor măsuri stabilite de autorități, toți proprietarii de imobile vor fi obligați să asigure un certificat de performanță energetică de nivel minim C până în anul 2030, în condițiile în care limita actuală admisă este nivelul E. Aceste certificate, introduse în anul 2007 pentru a combate emisiile nocive, măsoară randamentul energetic și oferă o estimare a costurilor de întreținere și a impactului asupra mediului înconjurător. Ratingurile variază de la litera A, atribuită clădirilor cel mai bine izolate, până la litera G, rezervată construcțiilor cu cel mai scăzut randament.

Prințul William

Prințul William / sursa foto: captură video

Probleme majore identificate pe domeniile regale

O analiză amplă realizată de publicația The Guardian arată că aproape nouă din zece locuințe rezidențiale amplasate pe domeniul Sandringham și în ducatele Lancaster și Cornwall prezintă în prezent un rating energetic de nivel D sau chiar mai scăzut. Această situație plasează proprietățile regale într-o zonă vulnerabilă din punct de vedere al reglementărilor, fiind necesare renovări majore la nivelul structurilor și al sistemelor de încălzire.

Costuri ridicate și posibile sancțiuni pentru neconformare

Situația devine delicată din punct de vedere al imaginii publice, mai ales că atât Regele Charles, cât și Prințul William sunt cunoscuți la nivel internațional pentru implicarea și susținerea cauzelor de mediu. În contextul actual, marcat de criza climatică și de scumpirea energiei, lipsa de aliniere la noile reguli ar putea atrage critici severe. Costurile estimate pentru aducerea fiecărui imobil la standardele cerute ajung la 10.000 de lire sterline, iar neefectuarea lucrărilor necesare pentru locuințele închiriate poate atrage amenzi de până la 30.000 de lire sterline pentru fiecare proprietate în parte.

Obiectivele ambițioase ale autorităților britanice

Reprezentanții executivului subliniază că noile măsuri au scopul de a sprijini populația și de a reduce cheltuielile lunare ale familiilor. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Toată lumea merită să locuiască într-o casă caldă și confortabilă. Planurile noastre ca locuințele private de închiriat să devină EPC C până în 2030 ar putea scoate până la o jumătate de milion de gospodării din sărăcia energetică până în 2030, reducând facturile pentru a oferi familiilor din întreaga țară spațiul de respiro de care au nevoie”.

Discrepțe față de media națională

Statisticile arată că, la nivel național, puțin peste 50% din totalul locuințelor de închiriat nu ating în prezent nivelul C. Cu toate acestea, investigația jurnalistică indică faptul că proprietățile aflate sub administrarea celor trei mari domenii regale au un grad de izolație mult mai slab și generează cheltuieli de încălzire sensibil mai mari comparativ cu media generală din Marea Britanie.

Stiri calde

21:05 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 august 2026. Despre eclipse
20:54 - CSM intervine în scandalul întâlnirii dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: „Se impun clarificări”
20:45 - Oțelul Galați obține un punct cu Universitatea Craiova după un gol fabulos, în final
20:35 - Un adolescent de 17 ani a murit înecat la Olimp. Victima a fost scoasă din mare de salvamari
20:27 - Arsenal Londra cucerește Community Shield după un meci perfect cu Manchester City
20:18 - Cristian Mungiu explică mesajul din spatele noului său film „Fjord”. Ce a vrut să transmită prin poveste, de fapt
20:10 - Incendii în Grecia, aproape de Atena. Doi morți și sute de oameni evacuați pe insula Salamina
20:00 - Toni Neacșu explică implicațiile întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: „Devine un pericol pentru statul de drept”

HAI România!

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Rusia mută războiul în Europa

Rusia mută războiul în Europa

Proiecte speciale