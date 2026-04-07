Prințul William, considerat de presă cel mai important membru al familiei regale

Prințul William este considerat în prezent de presă drept cel mai important membru al familiei regale britanice. Prin implicarea sa în situații speciale și prin prezența constantă în viața publică, Prințul William și-a consolidat poziția, devenind un punct de referință atât pentru familia regală, cât și pentru opinia publică, informează Express.

Prințul de Wales este văzut ca un pilon esențial al Familiei Regale, apreciat pentru modul său ferm și direct de a gestiona crizele interne. Surse apropiate spun că Prințul William „„nu se teme să ia decizii dificile”, calitate considerată vitală într-o perioadă complicată pentru monarhia britanică.

În paralel, Familia Regală continuă să fie criticată pentru modul în care a tratat cazurile delicate ale lui Andrew Mountbatten-Windsor și ale fostei sale soții, Sarah Ferguson.

Reamintim că amândoi au fost menționați în documente asociate lui Jeffrey Epstein, ceea ce a reaprins discuțiile despre legăturile lor cu controversatul finanțator. Andrew a respins constant orice acuzație de implicare ilegală, iar prezența sa în aceste dosare nu constituie dovadă a vreunei infracțiuni.

Potrivit jurnalistului regal Rob Shuter, Prințul William se diferențiază prin abordarea sa mai fermă și calculată în conducerea familiei regale.

„William nu se teme să ia decizii dificile. Și acum, exact de asta are nevoie Familia Regală” i-a spus sursa jurnalistului Rob Shuter. De asemenea, sursa a făcut o paralelă între stilul regelui Charles și al lui Wiiliam: „Regele Charles conduce cu inima, în timp ce William își bazează acțiunile pe strategie”.

Această abordare, considerată uneori nemiloasă, a fost văzută drept esențială într-o perioadă marcată de provocări pentru monarhie. „Familia regală se află sub o presiune fără precedent”, a explicat sursa. „Este nevoie de cineva care să poată lua decizii grele, chiar dacă nu sunt populare”.

Aceste comentarii vin în contextul în care viitorul rege și-a făcut recent o nouă apariție publică alături de familia sa și de ceilalți membri ai familiei regale, la Windsor, cu ocazia slujbei de Paște, duminică. A fost prima participare a familiei Wales la acest eveniment anual după doi ani de absență, cauzată de diagnosticul de cancer al prințesei Catherine.

Prințesa de Wales, Catherine, a atras toate privirile duminica trecută, la slujba anuală de Utrenie de Paște de la Capela Sf. Gheorghe din Windsor, marcând prima sa apariție după doi ani de absență din cauza tratamentului pentru cancer.

Pentru această ocazie specială, prințesa a ales o rochie crem de la Self-Portrait, brandul său preferat, completată de o pălărie elegantă, pantofi cu toc și o geantă în nuanțe bej. Întreaga ținută a transmis un aer rafinat și clasic, potrivit unui eveniment regal de asemenea anvergură.

Cu toate acestea, lungimea rochiei a stârnit discuții pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au criticat faptul că tivul ajungea aproape de glezne, sugerând că o lungime mai scurtă i-ar fi avantajat silueta tânără. „Cu 10 cm mai puțin ar arăta mult mai bine”, a comentat un internaut, în timp ce alții au comparat lungimea ținutei cu cele purtate de regina Camilla.

Pe de altă parte, numeroși admiratori și-au exprimat aprecierea pentru alegerea stilistică a prințesei. „Îmi place culoarea, lungimea fustei și pălăria, arată perfect”, a scris o fană, iar altul a completat: „Arată minunat! Mereu elegantă.”