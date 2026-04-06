Andrew Mountbatten-Windsor ar fi catalogat-o pe Meghan Markle drept „oportunistă”

Conform surselor apropiate familiei regale, relația dintre Andrew Mountbatten-Windsor și Meghan Markle nu a fost niciodată una armonioasă. Prin prisma acestora, prințul ar fi avut o părere negativă despre Meghan, catalogându-i comportamentul drept „oportunist”, informează Express.

Tensiunile dintre ducesa de Sussex și membrii familiei regale au fost vizibile atât în aparițiile publice, cât și în cele private, iar fostul prinț Andrew ar fi arătat în mod clar că nu o simpatizează pe Meghan Markle.

Într-un comentariu dur, Andrew Mountbatten-Windsor a descris-o pe Meghan Markle folosind un singur cuvânt extrem de critic. Mai mult, chiar și relația dintre el și nepotul său, prințul Harry, pare că a fost, de asemenea, tensionată.

Recent, în cartea sa „Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family”, autorul Tom Bower dezvăluie amploarea tensiunilor dintre Harry și unchiul său, oferind detalii despre relațiile complicate din familia regală.

În ziua încoronării Regelui Charles, în mai 2023, prințul Harry a călătorit în Marea Britanie pentru a fi alături de tatăl său la Westminster Abbey, în ciuda disputelor familiale. Meghan Markle a ales să rămână în California împreună cu cei doi copii ai cuplului. Tom Bower relatează că, „în acea zi pe ploaia torențială, Harry a ajuns împreună cu Andrew”, evidențiind tensiunea dintre unchi și nepot.

Bower amintește că prințul Andrew, aflat în dizgrație, refuza la acea vreme să se mute la Frogmore Cottage, locul fostei reședințe a lui Harry și Meghan Markle, preferând să rămână la Royal Lodge, conacul cu 30 de dormitoare pe care îl împărțea cu fosta soție, Sarah Ferguson.

Relațiile dintre Andrew Mountbatten-Windsor și Prințul Harry erau departe de a fi cordiale, iar fostul prinț nu ezita să o critice pe soția nepotului său, descriind-o ca fiind „oportunistă”.

Relația lui Andrew cu Prințul William a fost, de asemenea, tensionată, parțial din cauza atitudinii nepoliticoase a fostului prinț față de Kate Middleton, conform cărții sale „Entitled”.

Pe de altă parte, se speculează că Meghan Markle ar putea călători în Marea Britanie în această vară pentru a participa la evenimentul care va marca Jocurile Invictus sin 2027.

Sursele mai spun că este posibil ca prințul Archie, în vârstă de șase ani, și prințesa Lilibet, de patru ani, să fie alături de părinți la evenimentul din Marea Britanie.