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Relația dintre William și Harry, într-un punct critic. Șansele unei împăcări sunt tot mai mici

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Relația dintre William și Harry, într-un punct critic. Șansele unei împăcări sunt tot mai miciHarry si William. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

La mai bine de șase ani de la retragerea prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle, din familia regală britanică, relația dintre ducele de Sussex și fratele său mai mare, prințul William, pare în continuare departe de reconciliere. Comentatorul regal Ash Gould a făcut o evaluare sumbră a conflictului dintre cei doi frați, afirmând că șansele unei împăcări sunt extrem de reduse, arată Express.

Relația dintre William și Harry, într-un punct fără întoarcere

Potrivit acestuia, deși prințul Harry ar putea avea oricând posibilitatea de a reveni în Regatul Unit, situația este mult mai complicată în ceea ce o privește pe Meghan Markle.

„Întotdeauna există o ușă deschisă pentru Harry”, a declarat expertul regal, adăugând însă că Meghan „ar fi huiduită” dacă ar reveni în centrul atenției publice din Marea Britanie.

Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: X

Relația dintre cei doi frați rămâne tensionată

Ruptura dintre William și Harry s-a accentuat după decizia ducilor de Sussex de a se retrage din îndatoririle regale în 2020. Ulterior, interviurile acordate de cuplu, seria documentară produsă pentru Netflix și volumul autobiografic al prințului Harry au alimentat tensiunile din interiorul familiei regale.

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Referindu-se la posibilitatea ca William să accepte o revenire a fratelui său în cercul apropiat al familiei, Ash Gould a sugerat că moștenitorul tronului nu a trecut peste criticile lansate în ultimii ani.

„Nu va uita toate acestea”, a spus comentatorul regal.

Comentatorul regal a făcut una dintre cele mai tranșante afirmații de până acum despre relația dintre cei doi frați.

„Nu îi mai văd niciodată pe Harry și William în aceeași încăpere”, a afirmat Gould.

Harry, absent de la nunta lui Peter Phillips

Speculațiile privind distanțarea prințului Harry de restul familiei au fost alimentate și de absența sa de la nunta vărului său, Peter Phillips, care s-a căsătorit recent cu asistenta medicală Harriet Sperling în cadrul unei ceremonii organizate la All Saints Church din Kemble, Cirencester.

În trecut, Peter Phillips era considerat unul dintre cei mai apropiați veri ai lui Harry, însă presa britanică susține că cei doi nu ar mai fi vorbit de mai mulți ani.

Totuși, Peter Phillips l-ar fi sprijinit pe Harry într-una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, înainte ca relațiile dintre membrii familiei să se răcească.

Meghan Markle, concentrată pe proiectele personale

În paralel, analiștii regali observă că Meghan Markle și-a schimbat semnificativ strategia publică în ultima perioadă.

După lansarea serialului său pe Netflix, revenirea pe Instagram și dezvoltarea brandului personal As Ever, ducesa de Sussex a redus considerabil declarațiile critice la adresa familiei regale, care au dominat discursul public al cuplului în ultimii ani.

Experții consideră că Meghan este acum concentrată pe proiectele sale comerciale și de imagine, evitând confruntările publice care au generat numeroase controverse.

Harry își protejează copiii de atenția publică

În ceea ce îl privește pe prințul Harry, surse apropiate mediului regal susțin că una dintre prioritățile sale rămâne protejarea copiilor săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, de expunerea mediatică.

Experții regali afirmă că Harry dorește ca cei doi copii să aibă o copilărie diferită de cea pe care a trăit-o el, departe de presiunea constantă a presei și a atenției publice.

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