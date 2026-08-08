Calendar Ortodox, 8 august. Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, ocrotitorul tuturor celor care poartă numele de Emilian, Emil sau Emilia.

Calendar Ortodox, 8 august. În ziua a 8-a a lunii august, în Calendarul Ortodox este pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului. A fost mai întâi călugăr la Mănăstirea ridicată de Sfântul Tarasie (cf. 25 februarie), unde se remarcă prin virtuțile sale.

La un timp după prietenii și frați ai săi întru asceză, Sfântul Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor (cf. 23 mai), și Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei (cf. 8 martie), el fu la rândul sau ridicat la rangul de episcop și succeda Mitropolitului Cizicului, Nicolae (după 788).

Se arată drept un credincios econom al harului dumnezeiesc și se distinse atât prin milostenia să cât și prin blândetea deprinderilor sale. Cu ocazia conferintei despre închinarea la Sfintele Icoane, convocată la palat de către împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820), în 815, Sfântul Emilian îl interpela pe suveranul eretic și îi spuse că dacă problema dogmelor era de ordin stric ecleziastic, ea trebuia să fie rezolvată la biserica și nu în față autorităților civile.

În urmă acestei curajoase mărturii de credință, el fu exilat. După vreo cinci ani de încercări, muri, se crede, asasinat de agenții împăratului și plecă la ceruri, la curtea Sfinților Mucenici triumfători (după Menologul lui Vasile al ÎI lea, el ar fi murit în pace la locul sau de exil).

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Emilian, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cu Începătoriile cetelor celor mai presus de lume împreună locuind, de Dumnezeu cugetătorule fericite şi de sus privind, părinte, învredniceşte de mântuire pe cei ce cu bucurie săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Cu totul unindu-te cu Stăpânul, de Dumnezeu cuprinsule şi cu luminile cele de acolo strălucind, toată prăznuirea cea cinstitoare de Dumnezeu ai luminat-o cu învăţăturile tale; ca un îndrumător de cele sfinte arătându-te, de Dumnezeu cugetătorule..

Prin fapta cea bună, ierarhe, ai făcut mintea ta stăpânitoare peste patimi, împărţind ca un drept judecător şi sufletului şi trupului cele cuviincioase amândurora, părinte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vădit ocârmuind Biserica, te-ai arătat tăinuitor iscusit al celor mai presus de minte şi tare apărător al adevărului, astupând gurile şi zdrobind fălcile leilor, pururea pomenite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.