Trump s-a răzgândit în privința rachetelor Patriot pentru Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că SUA nu au aprobat acordarea unei licențe prin care Ucraina să poată produce rachete Patriot, deși la summitul NATO de la începutul lunii iulie afirmase că va permite Kievului să fabrice astfel de sisteme. Liderul de la Casa Albă a spus că discuțiile continuă, dar a invocat riscurile transferului unei tehnologii militare sensibile.

Declarația marchează o schimbare față de poziția exprimată în urmă cu aproximativ trei săptămâni, când Trump îi transmisese președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina va putea produce singură rachetele Patriot.

Donald Trump a afirmat, în timpul unei ședințe a Cabinetului, că SUA și Ucraina discută în continuare despre solicitarea Kievului, potrivit CNBC. Președintele american a vorbit atât despre rachetele Patriot, folosite pentru apărare, cât și despre rachetele Tomahawk, care au caracter ofensiv.

„Este un pas important. În cazul președintelui Zelenski, acesta ar dori să primească câteva rachete Patriot și câteva rachete Tomahawk, care, după cum știți, sunt letale — una ofensivă, una defensivă. Trebuie să fii foarte chibzuit, dar și foarte prudent. Deocamdată nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre acest lucru, dar este dificil să oferi acest tip de tehnologie. Și nu cred că s-ar întâmpla vreodată, dar, știți, există oameni cărora le oferi această tehnologie și care, într-o zi, s-ar putea întoarce împotriva ta”, a spus Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului, notează Reuters.

Trump a arătat astfel că nu a fost luată încă o decizie favorabilă privind transferul licenței de producție către Ucraina.

Poziția exprimată vineri este diferită de cea prezentată de Donald Trump la summitul NATO desfășurat la începutul lunii iulie. În urmă cu trei săptămâni, președintele american afirmase că Ucraina va primi permisiunea de a produce rachete Patriot.

„Îi vom da o licență pentru a produce Patriots. În acest fel, el nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient. Fă-le tu însuți”, a spus Trump la momentul respectiv.

Declarația de atunci indica faptul că Washingtonul era pregătit să permită Kievului să își dezvolte propria capacitate de producție pentru aceste sisteme. Mesajul transmis vineri arată însă că acordul nu a fost aprobat, iar discuțiile continuă.

Schimbarea de poziție apare pe fondul îngrijorărilor referitoare la stocurile americane de armament avansat. Statele Unite folosesc și furnizează sisteme Patriot în contextul mai multor conflicte, iar războiul din Iran nu dă semne că se apropie de final.

În aceste condiții, autoritățile americane sunt tot mai preocupate de ritmul în care sunt consumate rezervele de armament de vârf.

Trump a invocat și riscul ca tehnologia militară transferată unui alt stat să poată fi folosită ulterior împotriva intereselor americane.

Noua declarație a lui Trump a venit la câteva zile după întâlnirea dintre președintele american și Volodimir Zelenski la Casa Albă. După discuții, liderul ucrainean a descris dialogul privind licențele pentru sistemele Patriot drept unul „fructuos”.

Kievul consideră obținerea dreptului de producție o prioritate, în condițiile în care Ucraina încearcă să își consolideze apărarea antiaeriană.

Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că sistemele Patriot sunt esențiale pentru interceptarea rachetelor balistice lansate de Rusia. Până în prezent, Statele Unite nu au aprobat însă acordarea licenței, iar Donald Trump a anunțat că subiectul rămâne în negociere.