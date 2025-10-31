Rachetele Tomahawk pentru Ucraina, aprobate de Pentagon. Decizia finală îi aparţine lui Trump

Departamentul Apărării al Statelor Unite a dat undă verde Casei Albe pentru furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, concluzionând că o astfel de livrare nu ar afecta stocurile militare americane. Decizia finală rămâne însă în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit unor oficiali americani și europeni citați de CNN.

Liderul de la Casa Albă a afirmat la începutul lunii, în cadrul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că preferă ca SUA să nu furnizeze rachetele:

„Nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”, a explicat Trump.

Sursele citate arată că Statul Major Interarme a transmis Casa Albă evaluarea sa chiar înainte de întâlnirea dintre cei doi lideri, concluzia fiind că livrarea rachetelor nu ar pune în pericol capacitățile defensive americane. Această analiză a încurajat aliații europeni, care consideră că Washingtonul nu mai are motive să refuze sprijinul militar cerut de Kiev.

Cu doar câteva zile înainte, Trump declarase că SUA au „multe rachete Tomahawk” pe care le-ar putea furniza Ucrainei. Schimbarea de ton, produsă ulterior, i-a surprins pe oficialii americani și europeni: în timpul întâlnirii cu Zelenski, președintele a susținut că „SUA au nevoie” de aceste arme, iar în discuțiile private i-ar fi transmis liderului ucrainean că nu vor fi livrate – cel puțin pentru moment.

Potrivit sursei citate, decizia de amânare a venit la o zi după o convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin. Liderul rus i-ar fi spus președintelui american că rachetele Tomahawk ar putea lovi marile orașe rusești, precum Moscova sau Sankt Petersburg, fără a schimba semnificativ situația de pe front, dar afectând grav relațiile bilaterale.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a insistat că rachetele ar ajuta Ucraina să lovească infrastructura energetică și rafinăriile din interiorul Rusiei, amintind că Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 1.600 km.

Deși Pentagonul nu are rezerve privind disponibilitatea stocurilor, oficialii din apărare admit că problema majoră o reprezintă instruirea personalului ucrainean și modalitatea de lansare a rachetelor.

Tomahawk-urile sunt concepute pentru a fi lansate de pe nave sau submarine, însă marina ucraineană este puternic afectată de război, ceea ce ar impune adaptarea sistemelor pentru lansare terestră. Surse militare au declarat că există lansatoare mobile dezvoltate de armata americană care ar putea fi transferate Ucrainei.

Chiar și în lipsa acestora, un oficial european a remarcat că inginerii ucraineni au demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare, amintind modul în care au reușit să integreze rachetele Storm Shadow britanice – destinate avioanelor NATO moderne – în flota de avioane sovietice a Ucrainei.

Într-un mesaj postat pe X, președintele ucrainean a transmis că țara sa își propune extinderea capacităților de atac la distanță până la finalul anului.

„Sancțiunile globale și precizia noastră extremă se sincronizează practic pentru a pune capăt acestui război în condiții echitabile pentru Ucraina. Toate obiectivele de atac profund trebuie să fie complet blocate până la sfârșitul anului, inclusiv prin extinderea amprentei noastre pe lungă distanță”, a scris Zelenski.

Sursele CNN susțin că, deși Trump a ezitat să aprobe livrarea, administrația sa are deja planuri pregătite pentru un transfer rapid de rachete Tomahawk către Ucraina, în cazul în care liderul american va decide să dea ordinul final.