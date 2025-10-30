International

Donald Trump ridică sancțiunile impuse fostului lider sârb, Milorad Dodik

Donald Trump ridică sancțiunile impuse fostului lider sârb, Milorad DodikMilorad Dodik / sursa foto: captura video
Administrația Trump a decis miercuri ridicarea sancțiunilor impuse fostului președinte sârb Milorad Dodik. În acest fel, Donald Trump revine asupra unei măsuri adoptate anterior.

Dodik, cunoscut pentru orientarea sa pro-rusă, fusese sancționat de administrația Biden în 2022, după ce fusese acuzat de destabilizarea Bosniei și Herțegovinei.

Potrivit declarațiilor oficiale, Dodik a fost destituit din funcția de președinte al Republicii Srpska, un teritoriu majoritar sârb din Bosnia și Herțegovina, în luna august, după ce o instanță l-a găsit vinovat de nerespectarea deciziilor reprezentantului internațional responsabil de monitorizarea Acordurilor de la Dayton, semnate în 1995 pentru a pune capăt războiului din Bosnia.

Legături politice și motivele ridicării sancțiunilor sârbe

Dodik are legături apropiate cu președintele rus Vladimir Putin și a susținut în mod constant ideea ca Republica Srpska să se separe de Bosnia și Herțegovina și să se alăture Serbiei.

Ridicarea sancțiunilor survine după presiuni exercitate de câțiva aliați apropiați ai fostului președinte Donald Trump, printre care influenceri MAGA, precum Laura Loomer, și oficiali ai administrației Trump din primul mandat, cum ar fi Rudy Giuliani și Michael Flynn.

Departamentul de Stat a anunțat într-un comunicat că a eliminat 48 de persoane și entități din programul de sancțiuni pentru Balcanii de Vest și că va continua să colaboreze cu actori „din întreaga sferă politică” pentru a urmări priorități comune.

Comunicatul mai precizează:

„Acțiunile constructive întreprinse în ultimele săptămâni de Adunarea Națională a Republicii Srpska ar trebui să îmbunătățească stabilitatea în Bosnia și Herțegovina și vor permite o parteneriat cu Statele Unite bazat pe interese mutuale, potențial economic și prosperitate comună.”

Declarațiile lui Dodik

Într-o postare pe rețelele sociale, Dodik a mulțumit fostului președinte Trump „pentru corectarea unei nedreptăți grave” pe care o impută administrațiilor Obama și Biden.

„Decizia de ridicare a sancțiunilor nu este doar o corectare legală, ci și o validare morală a adevărului despre Republica Srpska și toți cei care au slujit-o cu onoare”, a scris Dodik.

Anterior, administrația americană l-a acuzat pe Dodik că a folosit funcția guvernamentală pentru „a acumula avere personală prin mită, corupție și alte forme de abuz” și că a subminat Acordurile de la Dayton.

În cursul acestui an, Dodik a angajat fostul guvernator al statului Illinois, Rod Blagojevich — care primise grațiere de la Trump în februarie — pentru a lobby-ui în favoarea Republicii Srpska.

Decizie, criticată de politicienii americani

Decizia a fost criticată de senatoarea Jeanne Shaheen, cea mai înaltă democraată din comisia Senatului pentru Relații Externe, care a numit-o „iresponsabilă și prematură”.

Shaheen a declarat:

„Dodik a subminat Acordul de Pace de la Dayton, s-a apropiat de Putin și a profitat de pe urma corupției — acestea nu sunt motive pentru ridicarea sancțiunilor. Poporul american merită răspunsuri.”

