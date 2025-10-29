Dosarul destabilizărilor cu luptători pregătiţi în Serbia. Preşedintele raionului Rîşcani, în arest preventiv, iar aliatul său, fugar în Transnistria. Video

Republica Moldova. Preşedintele socialist al raionului Rîşcani, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în seara de miercuri, 29 octombrie, de către Judecătoria Chişinău.

Vladimir Mizdrenco a fost reţinut luni, 27 octombrie, în urma percheziţiilor efectuate de oamenii legii în mai multe locaţii din Bălţi şi Rîşcani, în legătură cu trimiterea tinerilor la o tabără din Serbia, unde au fost instruiţi de agenţii FSB-lui rusesc.

Mizdrenco a fost escortat din sala de judecată în Penitenciarul nr.13. Mandatul de arestare poate fi atacat în Curtea de Apel Centru.

Vladimir Mizdrenco este învinuit că, împreună cu preşedintele filialei Bălţi a Partidului Socialiştilor, Maxim Moroşan, ar fi pregătit destabilizări în masă cu altercaţii în stradă pentru a doua zi de la scrutinul parlamentar. Iar în acest scop ar fi organizat deplasarea sportivilor într-o tabără din Serbia, unde au fost instruiţi pentru lupte de stradă.

Sursele EvZ susţin că funcţionarul era unul din principalii aliaţi ai lui Maxim Moroşan, despre care se spune că ar fi trimisul lui Grigore Caramalac, alias Grişa Bulgarul, agent al FSB-lui rusesc şi o autoritate criminală notorie, care se ascunde de justiţia moldovenească la Moscova încă de la sfârşitul anilor 90.

Tot azi, în acelaşi dosar, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile şi Denis Platenco, un personaj din anturajul lui Moroşan şi Mizdrenco.

Acesta a declarat poliţiei că a fost în Serbia, dar nu ţine minte bine tot ce a făcut acolo.

EvZ a relatat anterior despre faptul că mai mulţi luptători din Râşcani ar fi fost implicaţi într-o încăierare cu persoane incomode lui Moroşan. Iar într-o tabără de vară din raionul Rîşcani, amplasată în apropierea lacului Costeşti-Stânca, ar fi avul loc mai multe întâlniri ale lui Moroşan şi Mizdrenco cu sportivi din nordul Republicii Moldova.

Sursele EvZ au comunicat că Maxim Moroşan urmează să fie dat în urmărire generală. Acesta s-a afla în regiunea transnistreană, controlată de regimul de la Tiraspol. Iar percheziţiile de la filiala

Sursele EvZ mai spun că fruntaşul socialist de la Bălţi ar fi părăsit localitatea încă înainte de scrutinul parlamentar, atunci când a fost reţinut sportivul Victor Titirez, persoană de încredere a lui Moroşan, care a fost instruită în Serbia.

Alte două persoane din anturajul lui Moroşan, luptătorii Ghenadie Rotari şi Alexandru Furtună au reuşit să scape de arest.

Sursele EvZ susţin că Rotari a decis să rămână în Serbia acolo după ce a aflat despre descinderile mascaţilor de la Chişinău. Iar Furtună ar fi fost preîntâmpinat şi ar fi reuşit să fugă în Transnistria.

Maxim Moroşan ar mai fi fost audiat în dosarul pregătirii dezordinelor în masă înainte de scrutin. Sursele EvZ susţin că Maxim Moroşan a reuşit atunci să-i inducă în eroare pe oamenii legii. Chiar dacă cei trei sportivi apar alături de el în zeci de fotografii, liderul socialist de la Bălţi a declarat că nu are nicio legătură cu ei.

Oamenii legii ar fi verificat telefonul lui Moroşan şi n-au găsit nicio urmă a legăturilor sale cu cei trei sportivi. La fel, nu au găsit astfel de urme nici la percheziţii.

Sursele EvZ consideră că Moroşan ar mai avea un telefon prin care comunica cu Caramalac şi echipa de sportivi din anturajul său.

Aceleaşi surse susţin că după primele percheziţii, Moroşan ar fi părăsit oraşul Bălţi şi de atunci se ascunde la Tiraspol.

Agenţii Moscovei, în colaborare cu liderii interlopi, pregăteau proteste violente după alegerile din 28 septembrie în cazul dacă vor fi câştigate de forţele pro-europene. Protestele prevedeau destabilizarea ordinii publice în stradă, în special în faţa instituţiilor statului, dar şi în penitenciare.

Planul a fost dat peste cap cu câteva zile înainte de scrutin, la 22 septembrie, în urma unei operaţiuni de amploare întreprinse de instituţiile de drept de la Chişinău. Atunci au fost reţinuţi 74 de tineri, majoritatea sportivi, care au fost instruiţi de ruşi în Serbia.

În seara de 28 septembrie, după anunţarea rezultatelor preliminare, Igor Dodon a venit, însoţit de Vasile Tarlev şi câţiva susţinători, în faţa sediului Cmisiei Electorale Centrale (CEC). Fostul şef al statului a chemat atunci moldovenii să iasă în stradă pentru că „le-a fost furat votul”.

A doua zi, socialiştii au organizat o acţiune de protest în faţa Parlamentului de la Chişinău. Însă prezenţa a fost sub aşteptări. „În ajutor” au venit protestatarii lui Ilan Şor, care atunci protestau lângă Penitenciarul nr.13, cerând libertate pentru Evghenia Guţul. Însă nu s-au alăturat protestului lui Igor Dodon după ce forţele de ordine au luat măsuri sporite de securitate.

După percheziţiile efectuate în dosarul dezordinelor în masă, Igor Dodon a ieşit de fiecare dată cu acuzaţii în adresa guvernării, invocând că este vorba despre „represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților PSRM”.