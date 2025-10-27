EvZ a avut dreptate. Trimisul lui Grigore Caramalac la Bălţi, implicat în organizarea dezordinelor în masă şi pregătirea luptătorilor în Serbia. Cine i-a luat apărarea

Republica Moldova. Preşedintele organizaţiei teritoriale Bălţi a Partidului Socialiştilor (PSRM), despe care se spune că ar fi trimisul special al interlopului Grigore Caramalac, ar fi fost organizatorul deplasărilor moldovenilor în Serbia, unde au fost instruiţi pentru lupte în stradă şi dezordini în masă, care urmau să aibă loc a doua zi după alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Evenimentul Zilei a scris încă la 26 septembrie despre presupusa implicare a fruntaşului socialist de la Bălţi în organizarea dezordinelor în masă şi pregătirea luptătorilor în Serbia. Atunci fiind reţinut un sportiv din anturajul lui Maxim Moroşan, iar alţii doi fiind daţi în urmărire generală.

Evenimentul Zile a relatat şi despre interacţiunea lui Maxim Moroşan cu liderul interlop Caramalac, despre care e spune că ar fi şi agent al FSB-lui rusesc.

La fel, am scris şi despre misiunea pe care ar fi primit-o Moroşan de la interlopul de la Moscova – de a crea în nordul Republicuu Moldova o organizaţie formată din elemente criminale şi sportivi, în special din cei care practică luptele, după modelul celei create de Caramalac în anii 90.

Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Autoritățile au descoms luni, 27 octombrie, cu percheziţii la sediul PSRM din Bălţi, domiciliul lui Moroşan, precum şi la unele persoane din anturajul său.

Pe lângă documentele şi dispozitivele electronice ridicate în urma percheziţiilor a fost ridicat şi automobilul de model Lexus, pe care Maxim Moroşan îl folosea în interes de serviciu, iar în lipsa sa, era lăsat în gestiunea şoferului său, Ghenadie.

Percheziţiile au fost efecuate şi la preşedintele raionului Rîşcani, Vladimir Mizdrenco. Sursele EvZ susţin că funcţionarul era unul din principalii aliaţi ai lui Moroşan.

Mai mulţi luptători din Râşcani ar fi fost implicaţi într-o încăierare cu persoane incomode lui Moroşan. Iar într-o tabără de vară din raionul Rîşcani, amplasată în apropierea lacului Costeşti-Stânca, ar fi avul loc mai multe întâlniri ale lui Moroşan cu oamenii săi.

Precizăm că oamenii legii au anunţat că percheziţiile de luni vizează și verificarea deplasărilor unor persoane la tabere de instruire paramilitară din Serbia.

Percheziţiile de la Bălţi au avut loc în lipsa lui Maxim Moroşan. Sursele EvZ susţin că fruntaşul socialist ar fi părăsit localitatea încă înainte de scrutinul parlamentar, atunci când a fost reţinut sportivul Victor Titirez, persoană de încredere a lui Moroşan, care a fost instruită în Serbia.

Alte două persoane din anturajul lui Moroşan, luptătorii Ghenadie Rotari şi Alexandru Furtună au reuşit să scape de arest. Sursele EvZ susţin că Rotari a decis să rămână în Serbia acolo după ce a aflat despre descinderile mascaţilor de la Chişinău. Iar Furtună ar fi fost preîntâmpinat şi ar fi reuşit să fugă în Transnistria.

Maxim Moroşan în Federaţia Rusă/ Sursa foto: Facebook

Maxim Moroşan ar mai fi fost audiat în dosarul pregătirii dezordinelor în masă înainte de scrutin. Sursele EvZ susţin că Maxim Moroşan a reuşit atunci să-i inducă în eroare pe oamenii legii. Chiar dacă cei trei sportivi apar alături de el în zeci de fotografii, liderul socialist de la Bălţi a declarat că nu are nicio legătură cu ei.

Oamenii legii ar fi verificat telefonul lui Moroşan şi n-au găsit nicio urmă a legăturilor sale cu cei trei sportivi. La fel, nu au găsit astfel de urme nici la percheziţii.

Sursele EvZ consideră că Moroşan ar mai avea un telefon prin care comunica cu Caramalac şi echipa de sportivi din anturajul său.

Aceleaşi surse susţin că după primele percheziţii, Moroşan ar fi părăsit oraşul Bălţi şi de atunci s-a ascunde la Tiraspol.

Ca de fiecare dată, fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon, acum deputat şi preşedinte al PSRM, a venit în apărarea lui Maxim Moroşan.

„Partidul Socialiștilor condamnă ferm noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților noștri.

„Guvernul Maiei Sandu continuă să pună presiune asupra celei mai mari forțe de opoziție, folosind poliția și procuratura pentru intimidarea și curățarea spațiului politic. Aceasta este o încercare de a instaura o dictatură de un singur partid și de a suprima orice gândire diferită.

PSRM nu are legătură cu niciun act ilegal. Toate acuzațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o comandă politică.

Cerem încetarea urmăririi opoziției și readucerea țării pe calea legalității”, se arată într-un comunicat al partidului condus de Igor Dodon.

Sursele EvZ susţin că unii fruntaşi ai PSRM ar fi cerut excluderea lui Moroşan din partid, fapt care nu ar fi fost acceptat de Dodon.

Evenimentul Zilei a publicat mai multe anchete privind legătura lui Moroşan cu Grigore Caramalac, un lider interlop care a fugit în Rusia la sfârşitul anilor 90. Caramalac, fiind agent al FSB-lui rusesc, a încercat pe parcursul anilor de mai multe ori să controleze politica din Republica Moldova.

Iar misiunea lui Caramalac pentru Moroşan ar fi organizarea unei grupări criminale de sportivi în nordul Republicii Moldova, după modelul celi pe care a condus-o el în anii 90.

La începutul lunii iunie a anului curent, Maxim Moroşan a ţinut un discurs la Moscova, în cadrul unul eveniment organizat de o fundaţie sponsorizată de fugarul Ilan Şor. Fruntaşul socialist a dat alarma privind „transformarea Republicii Moldova în cap de pod anti-rusesc” şi „discriminarea etnicilor ruşi”. Iar una din soluţiile propuse de Moroşan a fost preluarea electoratului pro-român de un partid care susţine AUR din România.

Atunci Moroşan a îndemnat la proteste anti-guvernamentale şi intensificarea activităţii propagandistice pe TikTok.

„Activizați protestele: marșuri, flash mob-uri, TikTok și Instagram pentru tineri. Colaborați cu influenceri, deoarece opoziția se limitează la Telegram, YouTube și TikTok. Aduceți în discuție subiecte sensibile: corupția, sărăcia, pierderea piețelor din CSI, amenințarea de a fi atrași în război, exodul populației, problemele afacerilor”, a îndemnat fruntaşul socialist la Moscova.