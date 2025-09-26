Trei activişti din partidul lui Igor Dodon, pregătiţi în Serbia pentru destabilizări în ziua alegerilor. Erau coordonaţi de Grigore Caramalac

Republica Moldova. Trei sportivi din Bălţi, activişti ai Partidului Socialiştilor condus de pro-rusul Igor Dodon, care au fost pregătiţi în Serbia pentru destabilizarea situaţiei în ziua alegerilor parlamentare, au fost identificaţi de Evenimentul Zilei.

Toţi trei fac parte din anturajul lui Maxim Moroşan, preşedintele filialei din Bălţi a Partidului Socialiştilor. Maxim Moroşan este omul de încredere trimis de autoritatea interlopă Grigore Caramalac, alias Bulgarul, care se ascunde de justiţia moldovenească la Moscova de mai bine de 25 de ani.

Preşedinta Maia Sandu a declarat încă la sfârşitul lunii iulie că Grigore Caramalac pregăteşte destabilizări în Republica Moldova. Iar Evenimentul Zilei a scris cu un an în urmă despre crearea unei organizaţii dubioase de sportivi în nordul Republicii Moldova, sub conducerea lui Moroşan.

Surse din Procuratură au comunicat pentru EvZ că unul din cei trei sportivi din anturaţul lui Moroşan a fost arestat, iar doi au fost daţi în urmărire generală internaţională.

Astfel, sigurul arestat din cei trei sportivi din Bâlţi este Victor Titirez. Luptătorii Ghenadie Rotari şi Alexandru Furtună au reuşit să scape de arest. Sursele EvZ susţin că Rotari nu ar fi reuşit să revină din Serbia şi a decis să râmână acolo după ce a aflat despre descinderile mascaţilor de la Chişinău. Iar Furtună ar fi fost preîntâmpinat şi ar fi reuşit să fugă în Transnistria.

Pe lângă faptul că cei trei sportivi de la Bălţi au fost instruiţi în Serbia, ei au fost implicaţi, alături de Maxim Moroşan în diferite proiecte cu caracter propagandistic rusesc. Aceştia apar alături de Moroşan la diferite sărbători sovietice.

Totodată, cei trei spotivi au fost surprinşi făcând propagandă electorală pentru Blocul „Patriotic”. Uneori chia alături de candidaţii de pe lista blocului respectiv – Pavel Voicu ex-ministru de interne, şi Serghei Grama, consilier socialist al municipiul Bălţi.

Sursele EvZ susţin că Maxim Moroşan a reuşit să-i inducă în eroare pe oamenii legii. Chiar dacă cei trei sportivi apar alături de el în zeci de fotografii, liderul socialist de la Bălţi a declarat că nu are nicio legătură cu ei.

Oamenii legii ar fi verificat telefonul lui Moroşan şi n-au găsit nicio urmă a legăturilor sale cu cei trei sportivi. La fel, nu au găsit astfel de urme nici la percheziţii.

Sursele EvZ consideră că Moroşan ar mai avea un telefon prin care comunica cu Caramalac şi echipa de sportivi din anturajul său.

Evenimentul Zilei a publicat mai multe anchete privind legătura lui Moroşan cu Grigore Caramalac, un lider interlop care a fugit în Rusia la sfârşitul anilor 90. Caramalac, fiind agent al FSB-lui rusesc, a încercat pe parcursul anilor de mai multe ori să controleze politica din Republica Moldova.

Iar misiunea lui Caramalac pentru Moroşan ar fi organizarea unei grupări criminale de sportivi în nordul Republicii Moldova, după modelul celi pe care a condus-o el în anii 90.

La începutul lunii iunie a anului curent, Maxim Moroşan a ţinut un discurs la Moscova, în cadrul unul eveniment organizat de o fundaţie sponsorizată de fugarul Ilan Şor. Fruntaşul socialist a dat alarma privind „transformarea Republicii Moldova în cap de pod anti-rusesc” şi „discriminarea etnicilor ruşi”. Iar una din soluţiile propuse de Moroşan a fost preluarea electoratului pro-român de un partid care susţine AUR din România.

Atunci Moroşan a îndemnat la proteste anti-guvernamentale şi intensificarea activităţii propagandistice pe TikTok.

„Activizați protestele: marșuri, flash mob-uri, TikTok și Instagram pentru tineri. Colaborați cu influenceri, deoarece opoziția se limitează la Telegram, YouTube și TikTok. Aduceți în discuție subiecte sensibile: corupția, sărăcia, pierderea piețelor din CSI, amenințarea de a fi atrași în război, exodul populației, problemele afacerilor”, a îndemnat fruntaşul socialist la Moscova.